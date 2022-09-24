Роза Сябитова рассказала, как удержать мужа
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Роза Сябитова рассказала, как удержать мужа

Роза Сябитова рассказала, как удержать мужа
Ведущая Роза Сябитова дала совет, как сохранить брак. Несмотря на то, что популярное шоу «Давай поженимся!» в эфир сейчас не выходит, одна из соведущих, Роза Сябитова, продолжает закидывать своих подписчиков советами и рекомендациями. На этот раз телесваха подняла тему сохранения семьи и удержания мужа. Телеведущая дала несколько советов о том, как удержать мужчину рядом с собой и предотвратить измены с его стороны. «Способы удержания мужа существуют давно. В старые времена любящая жена заботилась о том, чтобы муж ее любил и сохранял верность. Достигалось это разными способами. От чародейских: в виде травок, обрядов, до сытных ужинов, после которых муж предпочитал мягкую уютную постель с женой вечерним гулянкам», — рассказала Сябитова. Как пишет 5 канал, Роза Сябитова заявила, что девушке нельзя портить отношения с семьей мужа. Ей стоит понравиться его родным и создать хорошее впечатление о себе. А еще ни в коем случае нельзя привлекать к конфликту и сообщать его детали своим родителям:
«Жаловаться матери и отцу молодой женщине и в голову не приходило, ведь из родительского дома она ушла, как будто умерла, и родилась заново уже в новой семье». Напомним, сама Роза Сябитова была замужем два раза. От первого брака с Михаилом Сябитовым у нее есть двое детей: Денис и Ксения. Ксения недавно сама впервые стала мамой. Интересно, что со своим мужем Юрием Андреевым телесваха познакомилась на съёмках телепередачи «Давай поженимся!» — он был участником программы. Но через три года брак распался.
# Шоу-бизнес Сябитова Роза
По материалам: z-aya

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