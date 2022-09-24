Русалочка спалилась, желая самовыразиться, а Галич с Батрутдиновым поспорили на поцелуй. Выпуск «Аватара»
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Русалочка спалилась, желая самовыразиться, а Галич с Батрутдиновым поспорили на поцелуй. Выпуск «Аватара»

Русалочка спалилась, желая самовыразиться, а Галич с Батрутдиновым поспорили на поцелуй. Выпуск «Аватара»

Очередной выпуск шоу «Аватар» подошел к концу. Жюри не только угадало целых два альтер-эго, но и познакомилось с новым персонажем — Кощеем Бессмертным.


Похоже, подарки Сергея Лазарева становятся приятной традицией. В прошлый раз певец презентовал Иде Галич футболку с ее изображением и подписью «Я злюка и вредина». Сегодня знака внимания удостоился Тимур Батрутдинов. Только вместо забавного текста и фото комика, на белоснежном предмете гардероба красовалось селфи Алексея Воробьева с голым торсом.

Судьям, как всегда, пришлось непросто. Первым на сцене появился Буратино. Он исполнил песню группы «Руки Вверх!». Марк Тишман и Тимур Батрутдинов были уверены, что за сказочным персонажем скрывается кто-то из группы «Иванушки». «Тополиный пух в воздухе витал во время исполнения песни», — поделился своими предположениями комик.

В первую тройку также вошли Дюймовочка и Незнайка. Звездные судьи решили рассекретить персонаж крохотной девочки. Они предположили, что аватаром хрупкой прелестницы управляет Анита Цой. Однако первый блин получился комом. Занавес не открылся, а значит — жюри ошиблось.

Вторая тройка аватаров была представлена Красной Шапочкой, Лешим и Мэри Поппинс. Ида Галич убеждала коллег, что за маской строгой няни скрывается Люся Чеботина. Она была настолько уверена в своей правоте, что предложила Батрутдинову заключить пари. «Я готова поспорить. Если там Люся Чеботина, мы целуемся», — сказала она.

Комик пожал руку популярной ведущей, приняв условия. Однако общим голосованием был выбран другой персонаж — Красная Шапочка. На этот раз судьи единогласно назвали артиста, спрятанного за маской, — Зару. И оказались правы! Певица обратилась к Тишману в попытке оправдаться.

«Марк, больше всего мне было неудобно эти недели, когда ты между делом расспрашивал: «Тебя, случайно, нет в аватаре?». Я говорила: «Нет-нет, у меня такой плотный гастрольный график. Нет, меня нет», — смущаясь, поделилась исполнительница своими переживаниями.

Последними на сцене появились Джин, новый герой Кощей Бессмертный и Русалочка. Марк Тишман убедил коллег выбрать ундину для финального голосовании. Это позволило приблизится к разгадке. Он был уверен, за виртуальной маской прячется Елена Воробей и попал в точку.

«Для человека, который долгое время занимался пародией, настоящее сокровище, когда чужие тембры отбрасываешь в сторону и можешь играть своим голосом», — поблагодарила создателей шоу смущенная Елена Воробей.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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