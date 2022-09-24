С какими болезнями не возьмут в армию

Объявлена частичная военная мобилизация. В среду Владимир Путин выступил с объявлением о частичной мобилизации для защиты Донбасса. Постепенно граждане получают повестки. Кто законно может претендовать на отсрочку от армии? Уже известно, что призывать будут военнослужащих в запасе от 25 до 40 лет. «Призыву будут подлежать не все. Только те специальности, которые не входили в российскую армию. Это, скорее всего, мотострелки, артиллеристы, наводчики орудий, десантники, разведчики. Резервисты — это люди, которые уже отслужили в армии. Все, кто заняты в учебе, находятся на каких-то особых государственных работах, например сотрудники метрополитена, оборонных заводов, — они призыву не будут подлежать», — прокомментировал полковник в отставке Анатолий Матвийчук. Также от службы освободят тех, кто по причине недугов не может служить, что прописано в расписании болезней. В армию не отправятся граждане с инвалидностью, ВИЧ-инфекцией, врожденным сифилисом, злокачественными новообразованиями, с бронхиальной астмой, регулярными эпилептическими приступами, тяжелыми сосудистыми заболевания головного мозга и другими. В списке значатся люди, у которых выявлен недостаточный или избыточный вес. Минимально призывник должен весить 45 кг, а максимум определяется ожирением 3-4 степени. Также отмечены кожные заболевания, болезни желудка, отсутсвие определенного количества зубов и так далее. Весь список состоит из таких болезней, как: – плохое зрение с близорукостью более 6 диоптрий, дальнозоркостью более 8 диоптрий, астигматизмом более 4 диоптрий; – заболевания глазницы, века, слезных каналов, конъюнктивы; – глаукома во II развитой стадии, а также III далеко зашедшей и IV стадии терминальной; – глухота на оба уха, глухонемота; – отсутствуют 10 и более зубов на одной челюсти; – пародонтит или пародонтоз тяжелой степени; – болезни глотки, носовой полости или околоносовых пазух; – астма; – заболевания, приводящие к нарушению дыхания; – врожденные аномалии органов дыхания; – туберкулез в активной форме; – заболевания пищевода, кишечника (исключая двенадцатиперстную кишку), брюшины со значительным нарушением — функций; – тяжелые инфекционные заболевания кишечника; – грыжа Шморля; – сильное искривление позвоночника; – деформация и значительные дефекты пальцев и кистей, либо их отсутствие; – болезни почек, почечная недостаточность; – травмы спинного и головного мозга и другие поражениями ЦНС; – язва желудка или двенадцатиперстной кишки; – хронический панкреатит; – ишемическая болезнь сердца; – гипертония 1 типа и выше; – врожденный порок сердца; – заболевания системы кроветворения при наличии функциональных нарушений; – заболевания сосудов спинного и головного мозга; – травмы внутренних органов грудной, брюшной полости и таза со значительными нарушениями функций; – врожденный сифилис; – хронический простатит; – геморрой 2 и 3 стадии и т.д. – воспалительные заболевания ЦНС; – эндогенные психозы; – шизофрения; – различные расстройства личности (БАР, ПРЛ и прочие); – регулярные приступы эпилепсии; – соматоморфные и невротические расстройства; – умственная отсталость; – любые онкологические заболевания; – экзема с склонностью к рецидивам; – критический избыточный или недостаточный вес; – рост менее 150 сантиметров, сообщает «РИА Новости».