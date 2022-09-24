Scorn будет поддерживать DirectStorage не только на Xbox Series X | S, но и на PC

Вадим Карасев





Технология DirectStorage дает возможность ускорять загрузку игр, позволяя загружать ассеты видеокарте напрямую с накопителя, что снижает нагрузку на процессор. Microsoft анонсировала технологию одновременно с игровыми приставками Xbox Series X | S, и в некоторых играх для консолей она уже активно используется. Будет доступна технология DirectStorage на Xbox Series X | S и в игре Scorn.

Что интересно, игра Scorn получит поддержку технологии DirectStorage не только на Xbox Series X | S, но и на PC. Разработчики из Ebb Software объявили, что их игра, которая выходит 21 октября, получит поддержку DirectStorage на Windows. Таким образом, Scorn станет первой игрой с поддержкой DirectStorage, которая выходит на PC.

Ранее предполагалось, что первой игрой с поддержкой DirectStorage на PC станет Forspoken, но игру несколько раз перенесли.