Сериал Halo выпустят на дисках с более чем 5 часами эксклюзивного контента
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Сериал Halo выпустят на дисках с более чем 5 часами эксклюзивного контента

Сериал Halo выпустят на дисках с более чем 5 часами эксклюзивного контента


Ставший сверхуспешным сериал Halo, который вышел в этом году на Paramount+, выйдет на дисках. Авторы сериала объявили, что 15 ноября поступит в продажу сериал Halo на 4K Ultra HD, Blu-ray и DVD.

Весь первый сезон, состоящий из 9 эпизодов, издатели сериала предлагают на 5 дисках. Отдельно отмечается, что зрителей, которые приобретут первый сезон сериала на диске, ждет более 5 часов эксклюзивных материалов.


Стоит отметить, что за неделю до релиза на дисках, 7 ноября, сериал Halo выйдет на некоторых новых платформах: iTunes, Apple TV+ и ряде других.

Напомним, уже официально объявлено, что стартовали съемки второго сезона сериала Halo.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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