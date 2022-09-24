Сестра Фриске трогательно поздравила беременную Орлову, а Спилберг вернулась к бывшему. Соцсети звезд

Сегодня Ольга Орлова поделилась радостными новостями. Совсем скоро телеведущая подарит супругу ребенка. Будущий малыш долгожданный для звезды, ведь первенца она родила 21 год назад.

Звездные друзья 44-летней Орловой осыпают ее теплыми словами в соцсетях. Наталья Фриске также трогательно прокомментировала радостное событие. «Милая моя, я тебя поздравляю. Я знаю, как ты сильно хотела», — написала она.

Тема материнства для Натальи особенно близка. Летом она впервые стала мамой. О рождении малышки она мечтала много лет, пережила ряд выкидышей и в итоге прибегла к помощи ЭКО.

Отец Жанны Фриске также высказался в адрес подруги дочери: «Она — член нашей семьи, всегда с нами на связи, всегда приходит на все праздники, и мы за нее очень радуемся, следим за ее творчеством и жизнью. Поэтому от всей души поздравляем и желаем, чтобы она еще раз стала прекрасной мамой, какой была и остается для своего первого, уже взрослого, сына. Побольше бы таких мам с такой хорошей душой. Желаем Олечке, ее ребеночку и семье здоровья, а мы будем за нее молиться!».

Приятные события происходят также в жизни Саши Спилберг. Сейчас она отдыхает на фестивале Burning Man, где воссоединилась с экс-бойфрендом. Блогер объявила о расставании в начале года, несмотря на статус невесты. Парул сделал возлюбленной предложение руки и сердца, однако любовь не выдержала жизни расстоянии — он в США, она в России.

«Как же сейчас актуальна мудрая фраза о том, что нужно наслаждаться и яро жить сегодняшним днем. Потому-что никто из нас не знает, что случится завтра», — рассуждает Спилберг в личном блоге.

Радостный день сегодня и для Анастасии Волочковой. Сегодня ее дочери Ариадне исполняется 17 лет. Балерина опубликовала архивный ролик с наследницей, в котором та поет о любви к матери.

«Это незабываемый момент, когда в день рождения Ариадна, участвуя в моем благотворительном концерте, в качестве сюрприза впервые исполнила для меня песню «Молитва о маме», — подписала она видео.