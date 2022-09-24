Совет улемов ДУМ Татарстана заявил о соответствии мобилизации мусульманским ценностям
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Совет улемов ДУМ Татарстана заявил о соответствии мобилизации мусульманским ценностям

Совет улемов ДУМ Татарстана заявил о соответствии мобилизации мусульманским ценностям

После совещания совета улемов ДУМ и экспертов-исламистов было вынесено решение, что участие в спецоперации и мобилизация являются дозволенными (халяльными).

Об итогах совета сообщает telegram-канал "Исламская столица".


"Рассмотрев обращения единоверцев в адрес ДУМ РТ, заявляем о дозволенности участия для мусульман в боевых действиях в рядах российской армии", – говорится в сообщении.

По словам экспертов, указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации не противоречит ценностям мусульман. В частности, это обеспечение безопасности, защита Родины и отстаивание ее национальных и духовных интересов. Совет подчеркнул, что не подвергает сомнениям верность решения главы государства.

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По материалам: uposters.ru

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