Стас Костюшкин об Алле Пугачевой, стремящейся в иноагенты: «Захотелось модной приставки к регалиям»

Многим россиянам непонятна позиция Аллы Борисовны относительно происходящих политических событий. Артистка долгое время хранила молчание, а как только ее мужа Максима Галкина* причислили к лицам, действующим в интересах другого государства, она выступила с обращением в Минюст с просьбой зачислить ее в иноагенты. Экс-участник дуэта «Чай вдвоем» объяснил поведение Примадонны.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Заявление Пугачевой вызвало шквал обсуждений. Артистка попросила Минюст зачислить ее в иноагенты из солидарности с мужем, которого она считает «честным, порядочным и неподкупным патриотом России». Поведение звезды многим показалось неуместным. Стас Костюшкин, который лично знаком с Аллой Борисовной и неоднократно принимал участие в «Рождественских встречах», попытался объяснить ее поступок.

«Научитесь делить женщину на кухне и женщину на сцене. В данном случае — это женщина на кухне, которая говорит, то, что она думает. Просто мы слышим все, что говорит женщина на кухне. Но это не имеет отношения к ней как к актрисе, как к легенде. Я думаю, что тут надо так это дифференцировать, и все. И тогда нам будет чуть полегче. Поэтому просто смотрите на Аллу как на жену Максима. Зачем вносить себя в список иноагентов я, конечно, тоже не могу понять. Но, наверное, захотелось какой-то модной приставки к своим регалиям. Певица, легенда, иноагент... Чтобы было побольше. Сейчас это модно», — прокомментировал 51-летний исполнитель.

Напомним, после начала спецоперации Пугачева и Галкин уехали в Израиль. Артистка не раз говорила, что находится за границей на отдыхе и получает необходимое лечение. В конце августа она вернулась в Россию и повела детей Гарри и Лизу в гимназию.

Супруг Примадонны остался за рубежом. Он активно дает концерты, на которых отпускает нелестные фразы в адрес россиян. В гастрольном графике юмориста значатся города Европы, а весной запланированы сольники в Америке.