Стас Костюшкин высказался о желании Аллы Пугачевой стать иноагентом

Певец Стас Костюшкин считает, что все это пиар. Артист прокомментировал громкую просьбу Аллы Пугачевой зачислить ее в ряды иноагентов. Певец предположил, что желание Примадонны — это дань моде и что ее слова — это просто мысли вслух, которые не характеризуют ее как профессионала. «В данном случае — это женщина на кухне, которая говорит, то, что она думает», — оценил Костюшкин.«Зачем вносить себя в список иноагентов я, конечно, не могу понять. Но, наверное, захотелось какой-то модной приставки еще к своим каким-то реалиям. Певица, легенда, иноагент. Чтобы было больше. Сейчас это модно», — поделился певец в беседе с «Пятым каналом». Напомним, Алла Пугачева вслед за мужем Максимом Галкиным* попросила признать ее иноагентом, так как она полностью разделяет мнение супруга по поводу ситуации в стране. * Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.