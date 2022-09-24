Стас Садальский послал украинского президента

Актер Станислав Садальский не смог сдержать свои эмоции в адрес Зеленского. Артист не раз осуждал действия президента Украины Владимира Зеленского, правда, артист старался делать это деликатно. Однако предложение США получать американские визы гражданам РФ в Киеве вывело его из себя. Артист выругался на украинского лидера.«Это просто писец какой-то, — недоумевает Садальский в своем «Живом журнале». — Я америкосов понимаю, хоть так заманить туристов... Ну, бегут, все, все из Украины. Я — актер говорю Зеленскому — «идите …!» (нецензурное выражение, обозначающее неуместность требований — прим. ред.)». Ранее, напомним, Стас Садальский осудил президента Украины за предложение изолировать Россию. По его мнению, идея Владимира Зеленского является странной, поскольку россияне уезжают за границу не только ради отдыха и развлечений.