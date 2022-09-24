Сыновья Елены Малышевой прекрасно устроились в Америке

Сыновья теледоктора Елены Малышевой смогли сделать успешную карьеру в США. Не секрет, что сыновья Елены Малышевой проживают в США. Телеведущая редко рассказывает о наследниках, однако кое-что о них все же известно. Старший сын звезды Юрий сначала окончил ординатуру по хирургии в Москве, а затем перебрался в Америку. Там молодой человек продолжил обучение и стал лучшим шефом-резидентом госпиталя в Нью-Йорке. Сейчас Юрию 34 года. Он живет с женой и тремя детьми в собственном доме в Нью-Йорке и работает в крупнейшем медицинском центре Бруклина — Маймонидес, продолжая повышать квалификацию по специальности кардиохирурга.К слову, средняя годовая зарплата квалифицированного кардиолога в Нью-Йорке составляет порядка 360 тысяч долларов (около 21 миллиона рублей). Младший сын Малышевой, 31-летний Василий, получил юридическое образование в России, а затем, как и старший брат, улетел в США. За границей молодой человек окончил адвокатскую школу. По информации KP.RU, сейчас Василий трудится по специальности и живет в собственной квартире. Звездный наследник недавно женился, пока у него нет детей.