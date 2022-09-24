Тегеран ответит на решение Киева понизить уровень отношений

Вадим Карасев

МИД Ирана пообещал Украине ответ на решение понизить уровень дипломатических отношений

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани Чафи пообещал, что Тегеран ответит на решение Киева лишить посла Ирана аккредитации и понизить уровень дипломатических отношений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Telegram-канале внешнеполитического ведомства.

«Канаани подчеркнул, что наша страна примет соответствующие меры в ответ на решение Украины и посоветовал не подпадать под влияние третьих стран, которые стремятся разрушить отношения», — говорится в заявлении министерства.

Представитель МИД Ирана напомнил о стремлении Тегерана выполнить роль посредника между Россией и Украиной. По словам дипломата, глава МИД Ирана Амир Абдоллахиан неоднократно контактировал с коллегами из Москвы и Киева. Канаани также подчеркнул, что Иран выступает за политическое урегулирование конфликта.

Ранее сообщалось, что МИД Украины решило забрать у посла Ирана в Киеве аккредитацию из-за неподтвержденной информации о поставках вооружений Тегерана России. Ведомство назвало якобы имевшие место действия Ирана «недружественным актом».