Telegram заблокировал русскоязычные каналы по требованию Apple
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Telegram заблокировал русскоязычные каналы по требованию Apple

Telegram заблокировал русскоязычные каналы по требованию AppleСвязанные с Белоруссией русскоязычные Telegram-каналы заблокировали по требованию Apple

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что его компания заблокировала несколько связанных с Белоруссией русскоязычных каналов за нарушение правил Apple. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Telegram-канал предпринимателя.

«Вчера по требованию Apple мы заблокировали на iPhone/iPad несколько связанных с Белоруссией русскоязычных каналов суммарной численностью в 80 тысяч подписчиков», — написал Дуров и добавил, что еще несколько подобных каналов получили предупреждения.

Он также отметил, что администраторы каналов должны очень серьезно относится к подобным предупреждениям и стараться, чтобы нарушения не повторялись. В противном случае их каналы будут заблокированы и в версиях Telegram, распространяемых через Google Play и App Store.

«Бегство в другие мобильные приложения не поможет им избежать ограничения доступа, так как любое другое мобильное приложение точно так же, как и Telegram, будет обязано соблюдать правила магазинов приложений», — объяснил Дуров.

Он также напомнил, что 23 сентября был удален русскоязычный канал, владельцы которого получили предупреждение за недопустимый контент, а после опубликовали то же сообщение, добавив к нему скриншот с предупреждением. «Так поступать никогда не стоит — правила Telegram прямо запрещают публичные призывы к насилию. Повторное нарушение почти неизбежно приводит к удалению канала», — подытожил создатель Telegram.

Ранее сообщалось, что Павел Дуров пожаловался на доминирование Apple. Российский предприниматель и основатель Telegram раскритиковал технологические корпорации за бесконечные процедуры проверки мессенджера, которые мешают развитию продукта.

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По материалам: lenta.ru

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