У Надежды Бабкиной дух захватило от нового особняка
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У Надежды Бабкиной дух захватило от нового особняка

У Надежды Бабкиной дух захватило от нового особняка
Певица и ведущая Надежда Бабкина рассказала о своем доме. Артистка много работает, поэтому большую часть времени живет в своей московской квартире. Есть у певицы и дом за городом, но наведываться туда у нее получается не так часто, как хотелось бы. Артистка рассказала, что этот особняк внушительных размеров возводили под руководством ее сына Данилы. Звездный наследник вложил душу в коттедж и не разочаровал мать. «Ему самому безумно нравилась эта деятельность, ведь на его глазах задумка постепенно превращалась в настоящий дом со стенами, огромными окнами от пола, верандой… Когда я увидела наше новое жилище в готовом виде, прямо дух захватило: как здесь все красиво, воздушно, изящно, удобно! Мы всю жизнь ютились в каких-то клетушках, а тут вдруг — огромный дом!», — описала свой особняк Бабкина
В коттедже звезды эстрады у нее есть отдельный кабинет для работы, а также оригинальные стеллажи, выполненные в виде английских телефонных будок, в которых певица выставляет разные красивые безделушки. Предусмотрено в доме место и для внуков артистки, а также большая веранда, чтобы встречать гостей. «У меня есть кабинет — тут тьма всяких фотографий, газетных вырезок, книг и много чего еще. В общем, всего навалом. Но я больше люблю сидеть на кухне. Все нужное из кабинета забираю и дальше уже копаюсь на кухне — там и телевизор, и есть что похрумкать, и можно по душам поговорить… Из кухни можно выйти прямо на большую веранду, где летом часто бывает много людей. Имеется детская — ребятишкам здесь комфортно, есть чем заняться. Лепят, рисуют, дурачатся. Игрушки, подушки… Вся мебель в доме сделана на заказ», — уточнила исполнительница в беседе с rr-life.ru.  
# Шоу-бизнес Бабкина Надежда
По материалам: z-aya

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