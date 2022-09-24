Умерла актриса из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»

Вадим Карасев

В 88 лет умерла Луиза Флетчер, исполнившая роль медсестры в «Пролетая над гнездом кукушки»

Американская актриса Луиза Флетчер, исполнившая роль медсестры Рэтчед в фильме Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки», скончалась в возрасте 88 лет. Об этом The Hollywood Reporter сообщил ее сын, Эндрю Бик.

Артистка умерла от естественных причин в своем доме во Франции. Отмечается, что Флетчер пережила два рецидива рака молочной железы.

Эстель Луиза Флетчер родилась 22 июля 1934 года в Бирмингеме, штат Алабама, в семье глухонемых родителей. Окончила Университет Северной Каролины, после чего отправилась в Лос-Анджелес, где посещала школу актерского мастерства. Впервые актриса появилась на телевидении в 1958 году в драматическом сериале Playhouse 90.

В 1975 году она исполнила свою знаменитую роль бессердечной медсестры в картине «Пролетая над гнездом кукушки», которая принесла ей «Оскар», а также награды «Золотой глобус» и премию BAFTA.