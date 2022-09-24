Успех у Овнов, приятные моменты у Рыб: прогноз Таро на 2023 год для всех знаков зодиака

Карты Таро считаются самым сильным инструментом, который может многое предсказать. Чтобы узнать, что 2023 год принесет всем знакам зодиака, достаточно одной карты.

Прогноз Таро на 2023 год для представителей стихии Огня

Овен (21 марта — 19 апреля)

Карта Колесница говорит о том, что 2023 год станет для Овнов успешным. Они смогут реализовать все свои цели и мечты. Несмотря на любые преграды, стоящие на пути, представители знака добьются желаемого, потребуется лишь сделать небольшие усилия. Кроме того, карта указывает на приобретение личного автомобиля либо же на переезд. Именно поэтому для тех, кто давно об этом мечтал, настало время.

Лев (23 июля — 22 августа)

Карта Маг указывает на то, что Львам придется проявить себя и показать, на что они способны. Им важно как можно чаще выходить в социум, налаживать отношения с людьми и заводить новые знакомства. После этого окружающие к ним потянутся. Активность и трудолюбие помогут им стать ближе к своей цели. Эта карта также указывает на то, что Льва ждет финансовый успех и популярность.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Карта Туз Дисков. Главная задача на 2023 год для Стрельцов заключается в укреплении своих материальных позиций. Это год плодородия, стабильности и безопасности. Но всего этого не стоит ждать от жизни, а нужно добиваться самостоятельно. Год является благоприятным и для смены места работы и улучшения своего положения в обществе.

Прогноз Таро на 2023 год для представителей стихии Воды

Рак (22 июня — 22 июля)

Карта Труд указывает на то, что Ракам придется много трудиться. Чтобы ни в чем себе не отказывать, нужно хорошенько поработать. Для многих 2023 год станет значимым во многих областях, поэтому не стоит расслабляться. Некоторые представители знака смогут открыть для себя что-то новое и выстроить прочный фундамент для серьезных отношений. Не исключено, что Раки, которые уж давно состоят в отношениях, заключат союз со второй половинкой.

Скорпион (23 октября — 21 ноября)

Карта Владычество говорит о том, что этому знаку зодиака пора перестать бояться и осторожничать, а нужно начинать проявлять себя. Много преград и препятствий будет у них на пути в 2023 году, поэтому Скорпионам не раз придется проявить всю силу воли. Не исключено, что ради достижения цели предстоит вступить в конкуренцию с коллегами. Нужно оказывать сопротивление и отстаивать свои права.

Рыбы (19 февраля — 20 марта)

Карта Рыцарь Чаш говорит, что 2023 год принесет Рыбам много приятных моментов, тепла и радости. Им стоит только довериться своей интуиции и четко за ней следовать. Так же им предстоит проявить все свои лучшие качества, такие как харизма, обаяние, красноречивость и порядочность. Главная их задача заключается в оказании помощи нуждающимся. Это не только улучшит их настроение, но и повысит самооценку.

Прогноз Таро на 2023 год для представителей стихии Земли

Телец (20 апреля — 20 мая)

Тельцам выпала карта Богатство, которая указывает на то, что тема финансов в 2023 году будет у них на первом месте. Они смогут понять, куда им стоит дальше двигаться, в какое дело можно вкладывать деньги и от чего удастся получить большую прибыль. Они станут на несколько шагов ближе к своей цели. Все то, о чем так давно мечтали Тельцы, но не могли приобрести, в 2023 году они смогут реализовать.

Дева (23 августа — 22 сентября)

Карта Принц Дисков. У Дев появится возможность начать все с чистого листа. Это касается любой сферы деятельности: работы, карьеры, саморазвития или отношений. Для тех, кто давно хотел внести в свою жизнь разнообразие, настанет благоприятное время. Можно смело менять свой имидж, пробовать себя в новой должности либо же начать строить серьезные отношения. Двигателем их прогресса станет упорство и непреодолимое желание достигать цели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Карта Королева Жезлов. Новый год Козероги начнут с девиза «Я сам!». Они станут сильными и независимыми, благодаря чему смогут взять под свой контроль все вокруг происходящее. Представители знака будут руководить и достигнут небывалых высот. И для всего этого им вовсе не понадобится чья-то помощь. Успех и радость ждет семейных Козерогов, многих из них ожидает пополнение.

Прогноз Таро на 2023 год для представителей стихии Воздуха

Весы (23 сентября — 22 октября)

Принц Жезлов. Эта карта указывает на то, что Весов в 2023 году ждет много интересных свершений и приключений. У них все будет получаться, за что они бы не брались. Самое главное для них — это не сворачивать с намеченного пути, что бы при этом не произошло и какие препятствия не встречались. Достигнув цели, Весы смогут понять, что путь, который они прошли, стоил того.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Карта Удовольствие. Для Близнецов настанет самый удачный год, который будет наполнен радостными событиями, легкостью и удовольствием. Им нужно лишь научиться видеть счастье в простых мелочах и не гнаться за тем, чего нельзя достичь. Они будут получать много удовольствия при общении с новыми людьми и знакомыми. Этот год стоит наполнить отдыхом, путешествиями, интересными встречами и желанными покупками.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Карта Колесо Фортуны. Для Водолеев настанет очень важный год. Им придется выйти из тени и приступить к активным действиям. Многие из них окажутся на пороге больших перемен, но из-за сомнений им будет трудно сдвинуться с места. Добавив немного усилий и проявив свой характер, им удастся выйти на новый путь, который приведет к успеху. Представителей знака впереди ждут много радостных событий и развлечений. Одиноким посчастливится встретить на своем пути человека, который станет частью их жизни.