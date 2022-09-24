«В детство впал»: Михаил Шахназаров о деградации Андрея Макаревича из-за молодой жены
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«В детство впал»: Михаил Шахназаров о деградации Андрея Макаревича из-за молодой жены

«В детство впал»: Михаил Шахназаров о деградации Андрея Макаревича из-за молодой жены

Почти три года назад музыкант женился в четвертый раз. Избранницей Андрея Макаревича стала Эйнат Кляйн, моложе его на 31 год. Недавно супруги стали родителями сына Эйтана.


Журналист Михаил Шахназаров считает, что Макаревич сходит с ума рядом с молодой супругой, за которой ему не угнаться.

«У меня есть приятель, который женился на девушке, сильно уступающей ему в возрасте. И вот он постоянно писал в соцсетях фигню благоглупости, наподобие: «Смотрю «Белое солнце пустыни», а моя Аришка рассекает воды бассейна... Готовлю бешбармак, а моя Аришка гарцует в манеже на жеребце Хлопчике». Ну, и так далее. Так он в детство и впал. С рассказами о подвигах Аришки и вечной улыбкой на устах...» — язвительно отметил Шахназаров в личном блоге.

К слову, сегодня Андрей Макаревич с женой проживают в Израиле. Эйнат довольно спокойно относится к разнице в возрасте с музыкантом и не идит в этом ничего плохого.

«Для меня это меньшее из всех сомнений. И так сложно найти близкого человека, а если еще выставлять рамки... Мои родители положительно отнеслись к нашему союзу. Они супердемократичные и всегда растили меня самостоятельной. Я единственная любимая дочь в семье. Но я удивилась, и все удивились! Он не падал на колени. Мы говорили о жизни, о распорядке. Андрей сказал, мол, ну все, надо жениться. Вот и поженились. Романтика у Андрея совсем другая. Кольцо на моем пальце появилось в тот же вечер. Оно очень красивое и антикварное.

Андрей — не тот, человек, которого можно удержать, если он решил что-то сделать. Я буду поддерживать его. Если он решит вернуться в Россию, я поеду с ним — мы в одной лодке. Пытаться привязывать к батарее никого не буду. Я не против того, чтобы наш ребенок имел отношение к России, он уже имеет. Я буду говорить с малышом только по-русски», — откровенничала 38-летняя Кляйн в интервью Ксении Собчак.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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