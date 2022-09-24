В Европе захотели отключить от SWIFT Газпромбанк, через который ЕС платит за газ

Вадим Карасев

Ряд европейских стран выступили зато, чтобы в очередной пакет санкций Евросоюза против России вошло отключение Газпромбанка от системы SWIFT, передает Bloomberg.

Именно через него идет расчеты за поставки газа в Европу, которые с весны этого года производятся в рублях. Иностранные заказчики открывают специальные рублевые и валютные счета, оплачивают в валюте контракта, банк продает ее на Московской бирже и переводит рубли "Газпрому".

Кроме Газпромбанка предлагается отключить от SWIFT другие российские банки, которые продолжают сотрудничать с системой, а также ввести ограничения против российской отрасли атомной энергетики.

"Польша, Ирландия и три прибалтийские страны хотят, чтобы ЕС расширил свои санкции против российской энергетики и включил в них запрет на сжиженный нефтяной газ и ограничения на сотрудничество в области ядерной энергетики... Также предложения предусматривают исключение большего количества банков из международной платежной системы SWIFT, начиная с Газпромбанка", - говорится в сообщении агентства.

Кроме того, санкции могут включать ужесточение ограничительных мер, связанных с операциями с криптоактивами, ограничения на страховые услуги, отмечает агентство.

Американский журнал Politico писал, что новый пакет санкций будет включать ограничение цен на российскую нефть, расширение черного списка российских физических лиц, а также запрет на импорт российских бриллиантов и других предметов роскоши.















