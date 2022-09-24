В Минобороны сообщили об уничтожении украинских военных и иностранных наемников
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В Минобороны сообщили об уничтожении украинских военных и иностранных наемников

В Минобороны сообщили об уничтожении украинских военных и иностранных наемниковВ Минобороны заявили об уничтожении более 200 бойцов ВСУ и около 300 иностранных наемников

В Министерстве обороны России заявили об уничтожении сотен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ) и иностранных наемников в Николаевской области. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

В Минобороны уточнили, что Воздушно-космические силы (ВКС) РФ нанесли высокоточные удары по позициям 28-й механизированной и 59-й мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Николаева, а также 61-й пехотной егерской бригады в районе села Терновка Николаевской области. Отмечается, что в результате ударов были уничтожены более 200 украинских военных, а также три танка и 16 боевых бронированных машин ВСУ.

Кроме того, в ведомстве рассказали о ракетном ударе по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе села Калиновка Николаевской области, в результате которого были ликвидированы около 300 боевиков.

Ранее в Минобороны показали уничтожение штурмовиками Су-25 замаскированных позиций ВСУ. В ведомстве уточнили, что экипажи штурмовой авиации нанесли ракетные удары по украинским военным объектам и технике.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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