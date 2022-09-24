В мэрии Вильнюса предложили включить посольство России в состав Литвы

Вадим Карасев

Советник мэра Вильнюса Каролис Жукаускас предложил провести "референдум" о присоединении территории посольства РФ к территории Литвы. Об этом он в пятницу написал в соцсетях.

На своей странице Жукаускас разместил фотографию посольства России в Вильнюсе, отметив, что территория посольств других стран является их собственностью. Советник, в свою очередь, предложил "объявить референдум о присоединении этого участка к Литве".

"Согласны ли вы, что территория посольства Российской Федерации в Вильнюсе на улице героев Украины после даты утверждения результатов референдума официально принадлежала бы Литовской Республике?" – указал Жукаускас в своеобразном виртуальном бюллетене.

Помощник мэра Вильнюса выложил публикацию в качестве знака недоверия к референдумам, проходящим с 23 сентября в ДНР и ЛНР, а также в Запорожской и Херсонской областях.

В мае стало известно, что власти Польши заблокировали счета посольства РФ в Варшаве. Польское правительство изъяло российскую недвижимость, в том числе корпус, где ранее жили дипломаты. Теперь Варшава требует отдать здание, в котором располагается школа при посольстве РФ.