В праздник Артамон Змеевик, 25 сентября 2022 года, жизнь будто замирает
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В праздник Артамон Змеевик, 25 сентября 2022 года, жизнь будто замирает

В праздник Артамон Змеевик, 25 сентября 2022 года, жизнь будто замирает

25 сентября 2022 года будет отмечаться праздник Артамон Змеевик. В церкви в этот день вспоминают мученика Автамона. Этот праздник богат множеством традиций, обрядов и примет. В этот день осень вступает в свои права, оставляя лето позади. А все животные и птицы готовятся к зимовке.

Какой праздник отмечает церковь 25 сентября и его значение

В народе 25 сентября отмечали праздник Артамон Змеевик. А по церковному календарю выпадал день, когда вспоминали мученика Автонома. В народе этот день имел и другие названия – Змеиный день или просто Артамон. С этого дня осень полностью вступала в свои право, оставляя лето далеко позади. А вся живность начинала активную подготовку к зимней поре.

О жизни святого Автонома известно не так уж много. Жил он в IV веке и активно обращал в христианскую веру тысячи язычников. Ему удалось собрать вокруг себя таких же последователей и учеников. Автоном участвовал в строительстве храма. Он был освящен им же и работал для всех православных христиан.


Но на святого Автонома открыли настоящую охоту. Его хотели схватить и посадить в тюрьму. Скрывшись, Автоном нес свою проповедь дальше в народ. Но со временем он был схвачен воинами императора Диоклетиана, который правил в то время, и убит в том же храме, построенный им.

Традиции и обряды праздника Артамон Змеевик 25 сентября

Именно с этого дня природа замирала и перестраивалась на зимнюю пору. Дни становились короче, а ночи длиннее и под самое утро случались и заморозки. В народе отмечали праздник Артамон Змеевик и считалось, что вся живность во всю готовилась к зимовке.

Традицией было отмечать «змеиный праздник». Ведь не даром же праздник называли Змеевик. В этот день змеи последний раз выползали из своих нор и укрытий и нежились под лучиками солнца. А затем возвращались в свои укрытия, где и зимовали до прихода весны.


Сегодня никто не ходил в лес, потому что такой поход мог закончиться плохо. Змей было много, и они могли укусить. Но зато у охотников была хорошая традиция в этот день обязательно посещать лес. Считалось, что там Артамон Змеевик покровительствовал охотникам в этот день. Хорошей приметой была убить какую-либо живность, тогда и год предвещал быть удачным во всем.

Отношение к змеям было неоднозначное и у каждого свое. Многие уважали змей и старались их не обижать и тем более не бивать, если не было опасности. Хотя во все времена змея относилась к темным силам. Считалось отличной приметой, если змея поселялась в доме. Ее старались задобрить и приносили небольшие угощения. Змея, живущая в доме, была к большой удаче.

Кто не успел заготовить рябину, можно было это делать на Артамона. К дереву рябины относились очень трепетно и срывали часть гроздьев рябины. Считалось, что поломать или надломить ветку рябины могло накликать беду и несчастья на целый род. Хозяйки варили варенья, делали настойку из рябины.

Приметы и поверья праздника Артамон Змеевик


По приметам в этот день судили, какой можно было ждать осень и зиму:

  • дождливая погода на Артамона Змеевика предвещало затяжную зиму;
  • а вот теплая и ясная осень могла наступить если дождь был с громом;
  • богатый урожай желудей на дубе предвещал теплую зиму и хороший урожай летом;
  • в этот день наблюдали какое количество листьев на березах и дубах. Большое количество листьев предвещало очень холодную зиму. Но если листья практически все опали, то ждали теплую и долгую зиму;
  • если отмечали, что сорняки выросли высокие, то ждали большого снегопада зимой;
  • раннюю осень ждали тогда, когда на деревьях было множество желтых листьев;
  • очень интересная примета была о том, с какой стороны света расположена нора крота. С северной –к теплой зиме, а если с южной –должна быть холодная и затяжная зима. Если нора расположена в восточной стороне, то зима была почти без снега, а вот если с западной стороны, то больших метелей не миновать было.

Праздник Артамон Змеевик 25 сентября – это время подготовке к зиме.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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