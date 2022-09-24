В России назвали радикальным вариантом истерии ограничения по въезду в Финляндию

Вадим Карасев

Пушков: Финляндия поддалась радикальному варианту истерии, ограничив въезд россиянам

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале прокомментировал решение Финляндии ограничить въезд в страну для россиян и назвал подобную ситуацию проявлением истерии.

«Финляндия поддалась самому радикальному варианту истерии. Прискорбно. Лучше ей от этого точно не будет», — подчеркнул сенатор.

Ранее власти Финляндии уточнили детали решения по ограничению въезда в страну для россиян. В МИД страны заявили, что в ближайшие дни пересечение границы российскими туристами будет ограничено. Так, гражданам России будет разрешен въезд в страну только с целью посещения друзей и родственников, транзит по шенгенским визам, в том числе полученным в других странах, будет запрещен.

23 сентября президент Финляндии Саули Ниинисте и комитет Совета министров правительства по внешней политике и политике безопасности приняли принципиальное решение об ограничении въезда в страну для граждан России, а также выдачи им виз.

