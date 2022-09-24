В России оценили вероятность нового Карибского кризиса из-за Украины

Вадим Карасев

Сенатор Пушков: при деструктивном развитии украинского кризиса он приблизится к Карибскому

Член Совета Федерации Алексей Пушков в своем Telegram-канале оценил вероятность нового Карибского кризиса из-за конфликта на Украине. Он отметил, что его архетип как глобального кризиса состоит в том, что две сверхдержавы вступают в ядерную конфронтацию из-за третьей страны.

По словам сенатора, точных копий в международном противостоянии не бывает, однако сравнение вполне оправдано, если не по форме, то по сути.

«При самом деструктивном развитии украинского кризиса он будет все больше приближаться к Карибскому. И готовиться к такому сценарию надо уже сейчас - с тем, чтобы он не стал реальностью», — подчеркнул Пушков.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что США провоцируют ядерную эскалацию и создают угрозу национальной безопасности России. По его словам, «Пентагон осуществляет дестабилизирующую программу модернизации ядерного потенциала». Он также отметил, что Вашингтон почти уничтожил «традиционный контроль над вооружениями».

