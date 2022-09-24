В Театре Романа Виктюка и других культурных учреждениях Москвы откроют пункты мобилизации

Вадим Карасев

Временные пункты мобилизации откроются в ряде культурных учреждений Москвы — в частности, в Театре Романа Виктюка, Музее Героев России и Советского Союза, Музее Москвы, Государственном Дарвиновском музее. Об этом сообщает агентство городских новостей "Москва".

Уточняется, что выбор мест обусловлен заботой о горожанах — учитывались транспортная доступность, наличие необходимых условий для пребывания посетителей и расположение вблизи работающих военкоматов.Создание временных пунктов мобилизации поможет обеспечить комфортные условия как для мобилизованных, так и для тех, кто проживает в непосредственной близости от действующих военкоматов.Также будет организовано транспортное сообщение между военкоматами и относящимися к ним временными пунктами мобилизации.

Напомним, что скончавшийся в 2020 году театральный режиссер Роман Виктюк был известен своей проукраинской позицией. Театр его имени недавно объявил, что прекращает работу на ближайшие недели "по техническим причинам".

Искусствовед Ксения Коробейникова в своем телеграм-канале сообщает, что под призывные пункты также задействовали ДК ЗИЛ, кинотеатр "Москино Молодежный" и несколько библиотек.

Президент России Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране 21 сентября.

Ольга Петелина