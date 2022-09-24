В Турции допустили бартерную торговлю с Россией
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

В Турции допустили бартерную торговлю с Россией

В Турции допустили бартерную торговлю с РоссиейAydınlılk: Турция проработает вопрос о бартерной торговле с Россией в случае санкций

В Турции проработают вопрос о бартерной торговле с Россией в случае санкций и ограничений на использование платежных систем, О том, что турецкая сторона рассмотрит возможность бартера и в целом готова к такому формату торговли, сообщает турецкая газета Aydınlılk со ссылкой на Ассамблею экспортеров.

«Даже в случае продления санкций торговля между двумя странами не прервется. На повестке дня стоит вопрос о бартере, если это будет необходимо», — говорится в сообщении.

При этом издание отметило, что если платежные системы будут полностью отключены, турецкие товары могут быть обменены на закупаемую энергию из России.

Ранее Минфин России допустил переход на бартер вместо расчетов в валюте во внешней торговле. «Если наши компании будут договариваться о товарообменных операциях через учет в национальной валюте, мы не будем этому препятствовать», — пояснил министр финансов Антон Силуанов. Чтобы упросить процедуру обмена товарами, в стране можно организовать централизованный клиринг, добавил он.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Джефф Грабб назвал 3 неанонсированных эксклюзива Xbox на конец 2023 года
Джефф Грабб назвал 3 неанонсированных эксклюзива Xbox на конец 2023
Стас Костюшкин об Алле Пугачевой, стремящейся в иноагенты: «Захотелось модной приставки к регалиям»
Стас Костюшкин об Алле Пугачевой, стремящейся в иноагенты:
Жена Сильвестра Сталлоне передумала с ним разводиться из-за собаки
Жена Сильвестра Сталлоне передумала с ним разводиться из-за собаки
Оценена вероятность выхода Венгрии из НАТО
Оценена вероятность выхода Венгрии из НАТО
В Турции допустили бартерную торговлю с Россией
В Турции допустили бартерную торговлю с Россией
Подборка гифок (25 гифок) - 21.09.2022
Подборка гифок (25 гифок) - 21.09.2022
Похудевший на 40 кг Александр Морозов сделал пластику в интимной зоне: «Стал на пару сантиметров счастливее»
Похудевший на 40 кг Александр Морозов сделал пластику в интимной
Волшебное число вашего дома: как номер квартиры влияет на жизнь и судьбу
Волшебное число вашего дома: как номер квартиры влияет на жизнь и
В Минобороны сообщили об уничтожении украинских военных и иностранных наемников
В Минобороны сообщили об уничтожении украинских военных и иностранных
Умерла актриса из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»
Умерла актриса из фильма «Пролетая над гнездом кукушки»
Ольга Орлова призналась, кто виновник ее беременности
Ольга Орлова призналась, кто виновник ее беременности
Ольга Бузова лишилась колоссальных заработков
Ольга Бузова лишилась колоссальных заработков

Топ на сегодня

Польша готовится к открытию альтернативы "Северного потока"
Польша готовится к открытию альтернативы "Северного потока"
Владимир Машков на митинге «Своих не бросаем»: «Видеть происходящее невыносимо, но в том аду живут люди»
Владимир Машков на митинге «Своих не бросаем»: «Видеть происходящее
В Ростовской области выстроились очереди из желающих проголосовать на референдуме
В Ростовской области выстроились очереди из желающих проголосовать на
Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Как прошли похороны Сергея Пускепалиса
Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете на фоне мобилизации
Россиян предупредили о новом способе обмана в интернете на фоне

Еще по теме

Россия и Турция хотят перевести расчеты за энергоносители на нацвалюту
Премьер Турции в ходе визита в РФ обсудит переход к торговле за нацвалюты
Турция ведет переговоры с Россией о возврате к безвизовым отношениям
Реализация договоренностей с РФ по Идлибу продолжается успешно — Минобороны Турции