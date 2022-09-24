В Турции раскрыли реакцию Запада на референдумы в Донбассе
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В Турции раскрыли реакцию Запада на референдумы в Донбассе

В Турции раскрыли реакцию Запада на референдумы в ДонбассеАвтор Evrensel Оздемир допустил признание Западом Донбасса, Херсона и Запорожья частью РФ

Со временем страны Запада изменят свое отношение к результатам референдумов о присоединении к России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом написал журналист Юджель Оздемир для издания Evrense.

Журналист из Турции раскрыл реакцию Запада на референдумы в Донбассе и допустил признание Донбасса, Херсона и Запорожья частью России.

«Со временем Запад может склониться к тому, чтобы признать эти регионы частью России. До нынешнего военного конфликта в Европе на разных уровнях уже говорили, что отныне Крым — часть России. В условиях, когда Россия присоединит эти регионы к своей территории, а Запад включит Украину в свои ряды, на повестке дня могут возникнуть переговоры и прекращение огня», — подчекрнул автор Evrensel.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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