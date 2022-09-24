В Венгрии заявили о невозможности пережить зиму ряду стран Европы
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В Венгрии заявили о невозможности пережить зиму ряду стран Европы

В Венгрии заявили о невозможности пережить зиму ряду стран ЕвропыГлава МИД Венгрии Сиярто: для ряда стран ЕС невозможно пережить зиму без российского газа

Венгрия имеет достаточно запасов газа в преддверии зимы, однако ряду стран Европейского союза (ЕС) без российского топлива пережить зиму невозможно. Об этом заявил глава венгерской дипломатии Петер Сиярто, пишет РИА Новости.

Глава МИД отметил, что ему неизвестно, чтоб об этом думают западноевропейские страны. Он также подверг критике заявления ряда чиновников о высокой заполненности их газовых хранилищ. По словам Сиярто, необходимо оценивать этот показатель не в абсолютных значениях, а в соотношении с уровнем потребления газа в каждом государстве.

Когда европейцы высказываются об уровне заполненности хранилищ, они говорят про 80, 90, 100 процентов, подчеркнул министр иностранных дел. «При этом они всегда соотносят с вместимостью хранилищ, хотя кого волнует вместимость, когда нужно заботиться о расходе. В среднем в Европе заполненность с учетом потребления составляет 23 процента, в нашем случае — 41 процент», — заключил Сиярто.

Ранее глава МИД Венгрии заявил, что кризис на Украине не получится урегулировать без достижения договоренности между Россией и США, вне зависимости от того, устраивает такой исход остальные государства или нет.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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