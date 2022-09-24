Винтаж Беллы Хадид и Яны Рудковской, нарядная Кэти Холмс и миланские хроники: 13 образов недели по версии редактора моды
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Винтаж Беллы Хадид и Яны Рудковской, нарядная Кэти Холмс и миланские хроники: 13 образов недели по версии редактора моды

Винтаж Беллы Хадид и Яны Рудковской, нарядная Кэти Холмс и миланские хроники: 13 образов недели по версии редактора моды

За неделю редактор моды Надя Бесчетникова собрала 13 ярких, необычных и обсуждаемых образов — самое время их обсудить.

В Милане идет Неделя моды, и в ленте снова мелькают фото стритстайла и показов. Некоторые наши героини тоже добрались до столицы моды: Елена Перминова и Ольга Карпуть уже "зачекинились" на улицах Милана и поделились своими образами. Перминова в кожаном корсете с баской отправилась на Fendi, а Карпуть в оранжевой (кстати, снова трендовый цвет) двойке Diesel пошла оценивать новые творения Гленна Мартенса.


Елена Перминова
Ольга Карпуть

Там же среди гостей была и Анна Делло Руссо, упакованная в деним с ног до головы. Что и неудивительно — этот материал снова на пике моды, как и в нулевых, когда из него шили не только джинсы, но даже вечерние платья.


Анна Делло Руссо

Сейчас одним из маст-хэвов является длинная джинсовая юбка — тренд подтверждает и Кайли Дженнер, примерившая наряд Jade Cropper. Быстро и уверенно шведский бренд становится поставщиком луков для знаменитостей из А-листа. Недавно похожий комплект примерила и Джиджи Хадид.


Кайли Дженнер

Деним на этой неделе выбрала и Милли Бобби Браун, явно напрашиваясь с таким фото в кампейны Calvin Klein (какими они были в 90-х).


Милли Бобби Браун

Если продолжать говорить о дениме, то показателен тут и образ Беллы Хадид — она как раз опубликовала фото в архивном платье Junya Watanabe из коллекции 2002 года. И хотя на этой неделе у всех на устах был другой ее выход — когда она прогулялась в Нью-Йорке в микрошортах, напоминающих боксеры, и уггах, ее интерес к коллекциям прошлого заслуживает большего внимания.


Белла Хадид

К архивам двадцатилетней давности на этой неделе обратилась и Яна Рудковская, достав из шкафа оранжевый костюм Chanel.

Этот костюм Chanel я покупала и носила ровно 20 лет назад, когда родился мой сын Коля! Сохранила, и теперь он снова в теме, а самое главное, что я в том же размере!

— написала Яна, выступив в традиционном жанре "сам себя не похвалишь...".


Яна Рудковская

Хотя оранжевый и выходит в топ трендовых цветов, некоторые модницы все еще не могут расстаться с розовым. Гвен Стефани "донашивает" лук Valentino, который уже, кажется, успели примерить все — в розовых мини-платьях бренда появлялись и Энн Хэтэуэй, и Зендая, и несчетное количество инфлюенсеров.


Блейк Шелтон и Гвен Стефани

Верна розовому и Алессандра Амбросио, которая пришла на вечеринку миланского обувного бренда Alevi в блузке и юбке Des_Phemmes.


Алессандра Амбросио

Не обошлось на этой неделе и без гламурных образов. Кэти Холмс снялась в фотосессии для Who What Wear. Впервые за долгое время мы видим актрису в чем-то, отличающемся от стиля casual, — на этом фото она позирует в платье Rodarte и меховой куртке Fendi. И, надо сказать, ей чертовски идет. А вот дизайнер Шарль де Вильморен "подружил" casual и гламур и на этой неделе показывал, как стилизовать вечернее платье со свитшотом и рубашкой.


Кэти Холмс

На этой неделе публике также показали первые кадры из нового сезона сериала "Эмили в Париже". И, кажется, Хайди Клум в Moschino — потерянная подруга главной героини.


Лили Коллинз в сериале "Эмили в Париже"
Хайди Клум и Кьяра Ферраньи

Образ недели


Елена ПерминоваОльга КарпутьАнна Делло РуссоКайли ДженнерМилли Бобби БраунБелла ХадидЯна РудковскаяГвен СтефаниАлессандра АмбросиоКэти ХолмсШарль де ВильморенЛили КоллинзХайди Клум
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездный стиль
По материалам: spletnik.ru

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