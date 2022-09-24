Волшебное число вашего дома: как номер квартиры влияет на жизнь и судьбу

Большую часть своей жизни мы проводим дома. Это место отдыха, сна, общения с близкими, занятий любимыми делами, приготовления еды и семейных трапез. Каждый человек желает, чтобы в доме царила уютная атмосфера, чтобы в нем восполнялись силы. Однако порой все происходит немного не так. Вроде и тепло, и уютно, а душевного комфорта нет. Это чувство может быть следствием влияния номера дома или квартиры на вашу жизнь. Как рассчитать и узнать волшебное число жилища, расскажем далее.

Как рассчитать нумерологический код дома или квартиры

Как и у людей, у квартир есть своя энергетика, так сказать, индивидуальный характер. Он может вам подходить или нет. Но узнать его стоит еще и потому, что это даст ответ на многие вопросы, которые вам казались неразрешимыми. Кроме того, вы можете изменить нумерологический код дома или квартиры.

Никаких сложных подсчетов вам делать не понадобится. Чтобы узнать заветное число вашего жилища, просто сложите номер дома, подъезда, этажа и квартиры, а после доведите значение до однозначного числа, как показано на примере:

9+1+19+5 = 34 = 3+4 = 7.

Если вы живете не в квартире, а в доме, то высчитать его еще легче. Просто сложите все цифры номера:

45 = 4+5 = 9.

Как номер дома или квартиры влияет на вашу жизнь

Далее следует подробная расшифровка значений.





1

Если у вас вышло число 1, то, скорее всего, вам трудно наладить семейную жизнь. Энергетика единицы заточена на уединение, если не сказать одиночество. Но это может быть плюсом для идейных холостяков и холостячек или же для творческих личностей, которым необходимы простор и сосредоточение. В таком жилище будет преобладать фантазийная атмосфера. Картины, статуэтки, книги, арт-объекты по праву хозяйничают тут. Но кроме этого, хозяин дома может значительно преуспеть в своих пробах в искусстве.

2

Двойка — это символ пары, потому молодожены прекрасно чувствуют себя в квартирах с таким числовым кодом. Начало семейной жизни гарантированно будет удачным, а отношения гармоничными. Взаимная забота создает некий энергетический кокон для двух людей, потому со временем они могут начать жить замкнутой жизнью, отдаляясь от социума. Двойка не подойдет людям, склонным к идеализации, экзальтированным состояниям.





3

Подходит для сильных, энергичных натур. Энергетику тройки выдержит не каждый, потому что мечтательные личности могут испытывать в таких домах постоянный стресс, будто земля убегает из-под ног. Если же вы стрессоустойчивы и можете справиться с любой бурлящей энергией, то, вполне возможно, тройка принесет вам искрометный успех во всех направлениях деятельности.

4

Люди, которые ставят цель — достичь карьерных высот, будут счастливы в доме или квартире с номером «4». Это число финансистов, банкиров, предпринимателей, которые любят деньги и знают, как их заработать. Правда, родным таких преуспевающих людей может тут быть довольно дискомфортно. Может появиться ощущение, что вы живете не в уютном гнездышке, а в бизнес-центре, или, по крайней мере, рабочем офисе.

5





Это значение говорит о том, что жильцам будет весело и радостно жить в таком доме. Энергетика жилища благоприятствует избавлению от фобий и зажимов, но вместе с тем не дает расслабиться, потому что очень динамична. Вы будете чувствовать, будто вас что-то постоянно подстегивает изнутри, заставляет дерзать и пробовать себя в различных сферах деятельности.

6

Если у вас получился нумерологический код дома или квартиры «6», то вас можно поздравить — это крепость и защита для вашей семьи. Обычно здесь царит благополучие, дети счастливы и развиты, а родители довольны друг другом и отпрысками. В таких жилищах обычно очень чисто и уютно, потому приятно находиться. Среди минусов только то, что жильцы рискуют потерять свою индивидуальность, полностью слиться своим «я» с членами семьи.

7

В доме с волшебным числом «7» всегда царит медитативное спокойствие. Человек будет развиваться духовно и ментально, однако при этом отдаляться от социума. Если у кого-то наблюдается склонность к депрессии, то жить в таком доме даже опасно и вредно, тем более в одиночку. А вот людям, которые в ладах с собой, такое место покажется раем. Тут приятно читать книги, заниматься йогой, медитировать, писать стихи, научную статью.





8

В доме, кодом которого вышло число «8», вам будет легко добиваться своих целей. Просто находясь здесь, вы уже заряжаетесь успешностью и взращиваете в себе лидерские качества. Тут просто и легко воспитывать в себе дисциплинированность, пунктуальность, ответственность и целеустремленность. В квартиру с энергетикой восьмерки можно приглашать даже деловых партнеров, чтобы подписать важные документы. Но вести разговоры по душам с родными, к сожалению, может быть сложно. Будет присутствовать натянутость, неестественность, излишняя деловитость.

9

Нумерологический код жилища «9» свидетельствует о том, что оно заряжено положительной энергетикой. Люди в таком доме альтруистичны, жертвенны, не склонны к эгоцентризму. Главное, не «пережать» с заботой, давать друг другу возможность существования личного пространства. В квартирах с девяткой очень хорошо развивать интуицию и эмпатию.

Как изменить нумерологическое число дома

Не исключена ситуация, когда вам и вашей семье просто не подходит нумерологический код дома или квартиры. Рассчитав его и узнав особенности влияния на вашу жизнь, можно исправить энергетику жилища так, как вам это нужно.

Сделать это очень просто. К двери следует приклеить маленький кусочек зеленой либо серой ткани и написать на нем маркером нужное число. Конечно, не стоит размещать такой знак рядом с «официальным» номером квартиры. Отличный вариант — приклеить новый код на внутренней стороне двери.