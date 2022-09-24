Воздвижение Креста Господня 27 сентября 2022 года: традиции и приметы праздника

Вадим Карасев

Воздвижение — один из главных православных праздников, во время которого все верующие соблюдают определенные традиции. Узнайте заранее о том, что именно стоит сделать 27 сентября, и что говорят об этом дне народные приметы.

Воздвижение — праздник обретения Креста, на котором был распят Иисус. Событие произошло в Иерусалиме, и с тех пор ежегодно 27 сентября верующие отправляются в храмы и церкви, чтобы помолиться Высшим Силам. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют соблюсти основные традиции этого дня, чтобы привлечь в жизнь счастье, процветание и высшее покровительство.

Традиции Крестовоздвижения

С утра верующие отправляются на торжественное богослужение, чтобы вознести молитвы Высшим Силам, поблагодарить за поддержку и рассказать о своих переживаниях. Молятся в этот чудесный праздник и для исцеления от недугов, просят богатого урожая на следующий год, избавления от страха и укрепления в вере.

В день Крестовоздвижения принято соблюдать строгий пост и отказываться от пищи животного происхождения. По поверьям Господь снимает семь грехов с тех, кто следует этой традиции, а тех, кто не может противостоять соблазну, наказывает.

27 сентября не принято ходить в лес, а также добывать животных для пропитания. По поверьям тем, кто сегодня возьмет на себя грех убийства, Леший не выпустит и заставит плутать до изнеможения.

По традиции в день праздника на входных дверях рисуют крест, чтобы обезопасить себя и своих близких от любых бед и напастей.

На Воздвижение завершают все сельскохозяйственные работы, провожают бабье лето и встречают осень.

Приметы на Воздвижение Креста Господня

С этого дня по примете дело к зиме идет. Если бабье лето завершается теплом, то и зима не будет суровой.По примете в этот день на стол обязательно подают пироги с капустой — символ достатка и счастья в семейной жизни.По примете в день праздника в лес не ходят, чтобы не столкнуться с бедами и неприятностями, а также не наткнуться на змей и хищных зверей.27 сентября завершали все огородные работы и собирали оставшийся урожай.