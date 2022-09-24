Высокими темпами, с учетом инфляции. Минтруд предлагает увеличить МРОТ в России на 2352 рубля

В 2023 году вырастут прожиточный минимум и минимальный размер оплаты труда. Соответствующие законопроекты уже поддержаны на заседании Правительства РФ. Инициативу планируют рассмотреть в Государственной думе в составе бюджетного пакета.

Как известно, индексация стоимости условной потребительской корзины и размер минимальной зарплаты проводится с 1 января. Однако с учетом общего повышения уровня цен на товары и услуги, Министерство труда и социальной защиты предлагает увеличить прожиточный минимум до 14 375 рублей на душу населения, а минимальный размер оплаты труда — до 16 242 рублей.

«В условиях высокой инфляции 2022 года было принято решение провести повышение прожиточного минимума и МРОТ поэтапно для того, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. С 1 июня прожиточный минимум, МРОТ, страховые и социальные пенсии по поручению Президента были проиндексированы на 10%. С 1 января предлагается повысить прожиточный минимум еще на 3,3%, а минимальный размер оплаты труда — на 6,3%. Таким образом совокупные темпы роста базовых социальных гарантий будут выше прогнозируемой инфляции в 12,4%. Общий годовой рост прожиточного минимума составит 13,6%, а минимального размера оплаты труда — 16,9%», — сообщил Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.

Размер прожиточного минимума учитывается при оценке нуждаемости. Также от него зависят размеры социальных выплат. С ростом этой величины изменятся размеры пособий для нуждающихся семей с детьми, пенсионеров, беременных женщин. По данным профильного министерства повысятся ежемесячные выплаты для 15 миллионов граждан.

Отметим, 1 января 2022 года минимальный размер оплаты труда составлял 13 890 рублей. В июне он был увеличен на 10%. В январе следующего года планируется дополнительно проиндексировать МРОТ на 6,3%. Таким образом, годовой прирост составит 2352 рубля, а годовая индексация — 16,9%.