Жена Сильвестра Сталлоне передумала с ним разводиться из-за собаки
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Жена Сильвестра Сталлоне передумала с ним разводиться из-за собаки

Жена Сильвестра Сталлоне передумала с ним разводиться из-за собаки

Месяц назад в семье 76-летнего голливудского актера Сильвестра Сталлоне произошел разлад. Сначала появилась информация, что актер набил тату с умершей собакой поверх изображения его жены, а она вскоре подала на развод.

Дженнифер Флавин жила со Сталлоне более 25 лет и родила ему трех дочерей, однако решилась на развод и потребовала от мужа компенсацию за разоренный семейный бюджет. Правда, она, скорее всего, погорячилась.


Источник издания Page Six сообщил, что супругам удалось решить конфликт миром.

Они решили снова встретиться дома, где поговорили и смогли уладить свои разногласия. Они оба очень счастливы.

Кроме того, выяснилось, что они не заключали брачный контракт и им бы пришлось решать многие вопросы через суд, но бракоразводный процесс пока приостановлен.

Сильвестр также недавно выложил фотографию, на которой они с Дженнифер куда-то идут, держась за руки. Актер написал лишь слов "замечательно", но пост явно намекает на то, что им удается прийти к пониманию друг друга.

Причины конфликта никто из них так и не назвал, но разные источники говорили о ссоре из-за приобретения Сталлоне новой собаки. Флавин не хотела заводить еще одного питомца, но Сильвестр не хотел уступать. В результате перепалки они якобы начали вспоминать друг другу старые обиды и решили расстаться. 

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По материалам: uposters.ru

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