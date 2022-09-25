4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в октябре 2022 года
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4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в октябре 2022 года

4 Знака Зодиака, которые разбогатеют в октябре 2022 года

Богатство, финансовый успех и победы в работе и бизнесе — это основа нашего счастья. Астрологи проанализировали положение звезд в октябре рассказали, кому из Знаков Зодиака будет везти больше остальных.


Все самые опасные дни октября будут в конце месяца, поэтому анализировать текущую обстановку астрологам было намного проще, чем обычно. Уже 3 октября Меркурий избавится от ретроградности, что откроет финансовые двери перед всеми Знаками Зодиака без исключения. Тем не менее, эксперты выделяют несколько знаков, которым будет везти больше остальных.

Близнецы

Для Близнецов Меркурий является одной из самых важных планет. Это будет очень хороший месяц для того, чтобы сменить направление своего движения. Близнецы могут попробовать себя в чем-то новом. Астрологи советуют не бояться смены обстановки. Можно отправляться в командировки, общаться с иностранными коллегами, набираться опыта. Для этого совсем не обязательно читать книги или ходить на курсы повышения профессионального мастерства. Достаточно просто внимательно слушать советы более мудрых людей.

Близнецы с большой вероятностью в октябре выйдут на лидирующие позиции во всех направлениях. Они смогут больше заработать и более разумно и эффективно потратить свои средства.

Дева


Девам сильный Меркурий тоже даст зеленый свет для саморазвития. Эта планета существенно улучшит память представителей данного Знака, ускорит принятие важных решений и даст им возможность более креативно подходить к решению привычных задач. Октябрь для Дев станет знаковым и самым важным месяцем осени в финансовом плане.

Скорее всего, Девы смогут найти способ отлично вложить свои средства, чтобы не потерять их в будущем. Астрологи отмечают, что в октябре представителям данного Знака можно смело совершать дорогостоящие приобретения.

Весы

Весы получат определенную поддержку от Меркурия, но их главный покровитель в лице Венеры тоже довольно силен. Получается, что Весы смогут стать более продуктивными абсолютно в любой рабочей сфере. Повышение доходов ждет тех, кто постоянно находится за рулем, либо работает физически. Большие успехи и рекорды ожидают спортсменов, а также работников интеллектуальной сферы.

Еще финансово поведет многим Весам, которые заняты в сфере моды. Это модели, дизайнеры, стилисты и так далее. Все, кто имеет дело с красотой, получат мощный заряд мотивации и вдохновения, что неминуемо выльется в повышение доходов.

Козерог


Для Козерогов Венера и Меркурий не являются лучшими помощниками, но влияние двух этих планет крайне существенно. Именно поэтому астрологи тоже внесли в список финансовых счастливчиков и этих людей тоже. Рожденные под влиянием Козерога личности смогут выйти на новый уровень продуктивности. Это будет удивительно благоприятный месяц для новых начинаний.

Также Козерогам можно будет пробовать себя в чем-то новом. Ночные светила улучшат их интуицию, так что время принятия важных решений резко сократится. Это будет идеальное время для смены курса.

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По материалам: dailyhoro.ru

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