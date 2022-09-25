6 интересных фактов про людей, рожденных в год Свиньи

Вадим Карасев

Все те, кто был рожден в год Свиньи, обладают определенными чертами характера, которые специально или ненароком скрываются от окружающих. В их случае это нужно для не для нападения, а защиты и спокойствия.

Если вы или кто-то из ваших знакомых были рождены в 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995 или 2007 году, то это означает, что покровителем такого человека является свинья. В основном это добрые и заботливые люди с богатым внутренним миром. Они обладают высоким или удовлетворительным уровнем совместимости с большинством окружающих, что делает из них хороших друзей, товарищей, вторых половинок.

Люди этого Восточного Знака часто видят вещие сны

Мало кто знает, включая порой даже самих представителей данного Знака, что их сновидения порой рассказывают им о прошлом или о будущем. Это не просто сны, а яркие сновидения, которые мало кто видит столь же часто, сколько они. Рожденные в год Свиньи могут не запоминать многие яркие и необычные сны, но если они будут записывать их сразу после пробуждения, это поможет им в планировании дел.

У этих людей мощнейшая интуиция

Если ваш друг или знакомый родился в год Свиньи, то знайте, что этот человек обладает невероятно мощной интуицией. Шестое чувство Свиней на совершенно ином уровне, нежели у большинства других людей. Они задолго до наступления проблем чувствуют их приближение. Также они крайне проницательны, поскольку шестое чувство подсказывает им, кому стоит доверять, а с кем лучше не общаться вовсе.

Они не забывают ничего и никого

Людям этого года рождения очень важно хранить в памяти каждого, кто встречался им на пути. Если вы сделали им добро, они будут помнить о ваших поступках до конца жизни. К сожалению, то же самое касается и плохих поступков, но Свиньи не мстительны по своей природе. Из-за того, что им хочется всегда помнить прошлое, они очень любят фотографироваться с людьми и делать фото мест, которые посещают.

Иногда эти люди притворяются плохими

Это некая защитная реакция. Когда они хотят побыть в уединении или просто не хотят общаться с тем или иным человеком, они нарочно начинают играть роль манипулятора или грубияна. Рожденные в год Свиньи не очень-то любят говорить напрямую о своих чувствах, мыслях и потребностях. Вместе этого они пытаются общаться с окружающими намеками. Это одна из особенностей их характера, которую многие воспринимают неправильно. Если вдруг человек, рожденный в год Свиньи, стал вдруг грубым, колючим и унылым, значит ему просто не хочется сейчас веселиться и общаться с вами. Не обижайтесь на это.

Им не нравятся слишком скучные люди

Нельзя назвать рожденных в год Свиньи теми, кто любит бесконечные и шумные вечеринки, но уныние, серость и скука их вгоняют в депрессию. Если этим людям скучно, они быстро начинают увядать, поэтому стараются всегда в своем окружении иметь тех, у кого хорошее чувство юмора и оптимистичный настрой по жизни. Не нагружайте людей этого Восточного Знака своими проблемами. Лучше расскажите им что-нибудь приятное, интересное. Они обязательно это оценят.

Это одни из лучших любовников

Свиньи — очень нежные люди, внимательные и крайне тактильные. Они обожают трогать людей и очень любят, когда трогают их. Они страстные, нежные и очень приятные, хоть и боятся показать это. Из-за этого они хорошо совместимы друг с другом. Союз между двумя рожденным ив год Свиньи людьми может быть невероятно страстным, пылким, крепким и долговечным.