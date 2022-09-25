Анастасия Волочкова рассказала об интимных предпочтениях
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Анастасия Волочкова рассказала об интимных предпочтениях

Анастасия Волочкова рассказала об интимных предпочтениях
Балерина Анастасия Волочкова заговорила на интимные темы. Казалось бы, общественность знает о звезде балета все и даже больше. А вот и нет. Остались еще темы, о которых бывшая прима Большого театра хотела бы рассказать широкой публике. Например о своих предпочтениях при выборе мужчин в задушевные друзья-Олеги. «Не люблю мужиков с большим пузом, потому что из-за пуза член не видно. Поэтому мне нравятся стройные, подтянутые, спортивные мужчины», —как всегда предельно откровенна и категорична блондинка.
Она также не устает повторять, что хорошая растяжка в интимных отношениях значит очень много и потому не устает демонстрировать свои шпагаты во всех проекциях, чтобы дать понять, что равных ей нет и никогда не будет. А все, кто считают иначе, просто несчастные одинокие женщины, которые злятся из-за того, что обделены любовью. «Звездач» не стал с этим спорить и разместил фотографию Анастасии в ее излюбленной и узнаваемой позе во время занятий в балетном зале. И тут же получил комментарий одного из подписчиков, что «ноги снизу прям как родные, очень ей идут». Речь идет о стойках спортивного снаряда, на котором Настя предстала во всем своем неподражаемом великолепии.
# Шоу-бизнес Волочкова Анастасия
По материалам: z-aya

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