Ангелина Вовк призналась, чем занималась в молодости
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Ангелина Вовк призналась, чем занималась в молодости

Ангелина Вовк призналась, чем занималась в молодости
Ведущая Ангелина Вовк рассказала о своей молодости. Радиоведущая в середине сентября отпраздновала юбилей — знаменитой телеведущей исполнилось 80 лет. Несмотря на солидный возраст, Ангелина Михайловна прекрасно выглядит. Мало кто знает, что ее творческий путь начался с модельного опыта. Юная Вовк подрабатывала манекенщицей. Всю жизнь легендарная ведущая посвятила телевидению. И сейчас Ангелина Михайловна продолжает работать, ведет активный образ жизни и следи за собой. У теледивы даже был молодой избранник, за которого она собиралась замуж, но в итоге не сложилось. Сейчас Вовк живет для себя, для своих друзей, которых у нее огромное количество. Близкие и коллеги собрались в студии Первого канала, чтобы поздравить юбиляршу. Ангелина Михайловна была очень растрогана и погрузилась в приятные воспоминания. Так, знаменитость рассказала, как, будучи студенткой, работала манекенщицей. Поначалу ей нравилось это занятие, пока не начались проблемы со здоровьем.
«Когда я училась на первом курсе в институте, подрабатывала манекенщицей. Проходила по Кузнецкому мосту, смотрю, набирают девочек. Я подумала: «Почему бы мне не попробовать». Меня взяли. Но, как выяснилось, это очень тяжелый труд. Перед зеркалом иногда приходилось стоять по три часа», — поделилась Ангелина Вовк в программе «Сегодня вечером» на Первом канале. Таких больших нагрузок организм юной девушки не выдержал. «Я стала падать в обмороки. Меня вытащат на улицу, я отдышусь… Была очень худенькой. Как говорил отец Филиппа Киркорова спустя много лет — мы учились с ним в одном институте: «Лина, ты была такая худая, я думал, ты смертельно больна», — рассказала артистка. А вот другая теледива Татьяна Веденеева вспоминала, какой восторг у нее всегда вызывала Ангелина Михайловна. «Лина для меня была кумиром. Она была очень известная, а я никто. И однажды в нашей гримерке Лина разговаривала по телефону со своим первым мужем и говорила, что пожарила котлеты и чтобы Гена не забыл их съесть. У меня был шок. Я подумала: «Как? Эта женщина, которая стоит на пьедестале. И она жарит котлеты?! Мне казалось, она просто богиня», — восхитилась юбиляршей Веденеева.
# Шоу-бизнес Вовк Ангелина
По материалам: z-aya

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