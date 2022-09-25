Автомобиль «Джили Колрей»: в чем его особенности

Вадим Карасев

Geely – автомобили, которые производятся в Китае. Автоконцерн предлагает широкий модельный ряд авто, но наибольшего внимания заслуживает «Джили Колрей». Это транспортное средство завоевало признание многих людей.

Geely Coolray – яркая модель автомобиля. В нем удачно сочетаются и стильный дизайн, который подчеркнет волевую натуру владельца, и просто хорошие технические характеристики. По этой причине многие люди хотят купить Джили Колрей.

Машина достаточно популярна. Она обладает довольно большим количеством преимуществ.

Особенности и преимущества автомобиля Geely Coolray

Машина заводится с полуоборота, и это не просто слова. Автомобиль оснащен турбированным двигателем, объемом 1,5 л и 150 л.с. Благодаря данным характеристикам машина разгоняется до 100 км/ч буквально за 10 секунд. Передачи переключаются быстро, точно благодаря семиступенчатой преселективной коробки передач, которая имеет два сцепления и охлаждение.

Geely Coolray – это не только скорость и драйв, но и комфорт. В этом случае не придется разрываться между выбором. В салоне достаточно большое количество места. Предлагается режим подсветки с разными вариантами. Это поможет создать особую атмосферу во время каждой поездки. Сидения регулируются, имеется мультимедийный комплекс и функция климат-контроль. Подробности об автомобиле можно в любое удобное время узнать на сайте.

Системы безопасности Geely Coolray не подводит. Теперь машину можно защитить от повреждений от парковки. Теперь в программе машины присутствует ассистент автоматической парковки разного типа. То есть парковка теперь возможна буквально с помощью нажатия одной кнопки.

Машина оснащена большим количеством различных систем безопасности автомобиля. Например, есть помощь при движении на уклоне, автоматическое удержание стоящего или движущегося под уклон автомобиля, антибуксовочная система и прочее. Есть камеры для обзора с разных ракурсов.

К тому же вариант машины очень экономичный. Разработчики с помощью новейших технологий смогли достигнуть лучших результатов расхода топлива, а именно всего 6,4 л на 100 км.

Купить автомобиль Geely Coolray можно на выгодных условиях. При желании можно взять рассрочку на 2 года с возможностью отсрочить платеж. Также есть возможность обменять свой старый автомобиль, а его стоимость будет включена во взнос за новую машину.