Авторы Deathloop рассказали о выпуске игры в Game Pass и подписке в целом
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Авторы Deathloop рассказали о выпуске игры в Game Pass и подписке в целом

Авторы Deathloop рассказали о выпуске игры в Game Pass и подписке в целом


На этой неделе игра Deathloop студии Arkane стала доступна на Xbox Series X | S и в подписке Game Pass. На протяжении года проект был консольным эксклюзивом Playstation 5, теперь же он доступен на консолях Xbox.

Директор игры Динга Бакаба в рамках интервью Xbox Wire рассказал, что он думает о выпуске игры в подписке Game Pass:

Когда я слышу, что в одночасье так много игроков смогут насладиться нашей игрой, я в восторге! Чем больше людей, тем больше мнений, больше отзывов… а также это позволяет нам охватить определенные территории, где видеоигры менее доступны, потому что они очень дороги. Я имею в виду, например, Бразилию, где у игр Arkane много поклонников.

Кроме того, Динга Бакака отметил, что он и сам подписан на Game Pass и ему нравится разнообразие, которое предлагает подписка. Директор Deathloop рассказал о своих «открытиях» в подписке:

Что касается открытий, то их действительно много… Я думаю, что последним из них является PowerWash Simulator. Я не знаю, что могло заставить меня купить эту игру, даже совет друга навряд ли сделал бы это, и все же это очень весело, это расслабляет… У нас есть однопользовательские игры, многопользовательские игры, очень короткие игры, которые вы можете пройти за 4 часа, другие, которые вы закончите за 150 часов… Это действительно здорово!

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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