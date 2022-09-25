Авторы Deathloop рассказали о выпуске игры в Game Pass и подписке в целом

Вадим Карасев





На этой неделе игра Deathloop студии Arkane стала доступна на Xbox Series X | S и в подписке Game Pass. На протяжении года проект был консольным эксклюзивом Playstation 5, теперь же он доступен на консолях Xbox.

Директор игры Динга Бакаба в рамках интервью Xbox Wire рассказал, что он думает о выпуске игры в подписке Game Pass:

Когда я слышу, что в одночасье так много игроков смогут насладиться нашей игрой, я в восторге! Чем больше людей, тем больше мнений, больше отзывов… а также это позволяет нам охватить определенные территории, где видеоигры менее доступны, потому что они очень дороги. Я имею в виду, например, Бразилию, где у игр Arkane много поклонников.

Кроме того, Динга Бакака отметил, что он и сам подписан на Game Pass и ему нравится разнообразие, которое предлагает подписка. Директор Deathloop рассказал о своих «открытиях» в подписке: