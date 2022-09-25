Байден рассказал о некорректных ценах на бензин
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Байден рассказал о некорректных ценах на бензин

Байден рассказал о некорректных ценах на бензинПрезидент США Байден назвал некорректные цены на бензин в ходе выступления

Пользователи социальной сети Twitter обратили внимание, что президент США Джо Байден назвал некорректные цены на бензин в ходе выступления перед избирателями.

На заседании Демократического национального комитета 23 сентября американский лидер заявил, что уже в 41 штате и в округе Колумбия средняя цена бензина составляет менее 2,99 доллара. Однако ни в одном штате средняя цена не опустилась ниже отметки в три доллара, следует из данных мониторинговой службы AAA.

«По данным GasBuddy, средняя цена в Сан-Диего составляет 5,62 доллара. Спасибо, Джо», — подчеркнул один из пользователей.

24 сентября Джо Байден поручил сотрудникам своей администрации, которые курируют экономические вопросы, «оказать давление» на энергетическую отрасль для снижения цен на бензин.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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