Барзиков встал на сторону Самониной в конфликте с Грантом

Вадим Карасев

Наконец-то стала известна причина расставания Анны Самониной и Артёма Гранта. Иван Барзиков в сложившейся ситуации решил поддержать девушку.как оказалось, у Гранта не было ни малейшего желания избавляться от компромата на Аню. Парень хранит его на телефоне и уверяет, что нечего остальным лезть в его личное пространство.И определённо зря Барзиков решил подраться с Грантом, ведь мама Ани Самониной быстро обратила на него внимание и сделала выбор, с кем именно дочери нужно строить отношения. Видимо, Самонина Старшая считает, будто Барзиков будет тратиться на подарки для дочери вместе Темы, который как-то игнорирует свои обязанности. Видимо, она совершенно не знает Барзикова, раз так считает. Или его высокие гонорары на Дом-2 просто застилают ей глаза.Может быть Арина Ким всё же решилась связаться с Аней, чтобы поделиться, что именно она видела на телефоне Гранта? Также фанатам интересно, поведётся ли Ваня на решение мамы Самониной. Всё же, он флиртует с Кристиной Бухынбалтэ, которая уже планирует ребёнка на проекте заводить.