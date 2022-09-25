Белая полоса у Овнов, кардинальные перемены в жизни Весов: женский гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года

Первый осенний месяц на предстоящей неделе подходит к концу, поэтому пришло время брать себя в руки и откинуть в сторону тоскливое настроение. Из женского гороскопа на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года можно узнать, как стоит провести этот период, чтобы стать счастливее и добиться необходимых высот.

Женский гороскоп на неделю с 26 сентября по 2 октября 2022 года

Сложный аспект отмечается в самый первый день недели, поэтому у многих представительниц знаков зодиака могут возникнуть трудности в разных сферах жизни. А вот с четверга все наладится, так как планета богатства и изящности перейдет в знак Весы – самое идеальное для нее положение. Можно будет рассчитывать на удачные покупки и любовные истории.

Овен

Окончание сентября на предстоящей неделе порадует многих представительниц этого знака. Несмотря на то, что начало осеннего периода для них было не очень удачным, уже со вторника наступит белая полоса. Все новые дела и инициативы увенчаются успехом. В конце недели можно побаловать себя новыми покупками. Также не забудьте уделить особое внимание второй половинке и родным.

Телец

У женщин-Тельцов могут возникнуть трудности и конфликты на работе на этой неделе. Важно держаться от всех спорных ситуаций подальше, если не хотите, чтобы они переросли в настоящий скандал. Чтобы обрести гармонию в предстоящем периоде, если есть возможность, возьмите отгул или небольшой отпуск. Также снять стресс вам помогут хобби, связанные с творчеством, покупка нового наряда или косметические процедуры. Кроме того не лишним будет очистить голову от ненужных мыслей, чтобы в будущем избежать ошибок.

Близнецы

Чтобы добиться успехов на предстоящей неделе, постарайтесь во всем быть честными и искренними, даже если вам на первый взгляд это кажется сложным и невыполнимым. Любые трудности, которые появятся у вас на пути на этой неделе вы сможете преодолеть, хоть это и будет непросто, ведь многие люди будут пытаться вывести вас из себя. Также постарайтесь следить за своим настроением и не допускать негативных мыслей.

Рак

Женщинам-Ракам нужно делать все, чтобы их ничего не огорчало на этой неделе. Побалуйте себя шопингом, сделайте новую прическу или маникюр. Помните, что смена обстановки и изменения во внешности способны повысить настроение, самооценку и подарить массу положительных эмоций. Также постарайтесь ограничить себя от лишней и ненужной информации, чтобы избежать стрессовых ситуаций.

Лев

Чтобы не лишиться запасов своей женской энергии на этой неделе, постарайтесь ограничить общение с токсичными людьми. Если такой возможности не будет, восполнить энергию у вас получится с четверга, когда Венера войдет в знак Весы. В конце периода также не забудьте уделить внимание своим родным и близким. Помимо заряда энергии, дополнительно вы получите положительные эмоции.

Дева

В понедельник и вторник Дев ждет напряженный период. Чтобы наладить связь со многими людьми, прекрасным дамам придется подключать искренность и позитивное мышление. Также стоит уделить внимание своему внешнему виду: выполнять физические упражнения для подтяжки фигуры, сделать частыми прогулки на свежем воздухе и полноценно отдыхать.

Весы

Все добрые дела женщин-Весов на этой неделе станут прочным фундаментом для успехов в будущем. Также уместно будет завершить все давно начатые дела до 1 октября, чтобы пожинать щедрые плоды своей усердной работы. В конце недели планетарная аура будет способствовать удачным поездкам и плодотворной профессиональной деятельности. Не исключено, что придется принимать важные решения, которые в корне смогут изменить вашу жизнь.

Скорпион

Женщинам-Скорпионам нужно жить и выполнять свои обязанности в привычном им темпе, а если вдруг возникнут трудности на этой неделе, они с легкостью с ними справятся. Предстоящий период идеально подходит для крупных и мелких покупок, смены имиджа и обстановки. Любые решения, которые будут приняты на этой неделе, в конечном итоге окажутся успешными. Чтобы восполнить свою женскую энергию, посетите новые интересные места или попробуйте найти для себя творческое увлечение.

Стрелец

Подключите на этой неделе правильные мысли и слова, тогда вы сможете привлечь к себе удачу и успех во многих делах. Аура недели идеально подходит для приятного времяпрепровождения с близкими и продуктивной работы – энергии хватит на все. Трудности, которые, возможно, появятся на предстоящей неделе, вы легко сможете преодолеть. Кроме того, они станут для вас ценным опытом.

Козерог

В предстоящем периоде для Козерогов удачными будут новые знакомства, общение с противоположным полом и изучение нового языка. В профессиональной и финансовой сферах возможны замедления, но уже к концу недели все удачно разрешится само собой. Чтобы не погрузиться в тоску, постарайтесь чередовать рабочие дела развлечениями и качественным отдыхом.

Водолей

Удачное расположение планет с середины недели поможет женщинам-Водолеям стать еще более уверенными в себе, привлекательными и талантливыми. Однако не исключено, что могут появиться на вашем пути такие люди, которые захотят снизить вашу самооценку. Главное, не ведитесь на их уловки, тогда вы сможете сохранить свое лицо и авторитет среди окружающих. Энергия недели также будет располагать прогулкам, занятиям спортом и живому общению.

Рыбы

Чтобы добиться успехов во многих делах, женщинам-Рыбам нужно смело двигаться вперед и не обращать внимание на сплетни. На этой неделе уделите больше времени своим близким людям и второй половинке — это максимально зарядит вас положительными эмоциями и энергией. Кроме того, это также станет отличным фундаментом для новых интересных идей и лучшей жизни.