Вадим Карасев

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обвинил коллективный Запад в конфликте на Украине

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обвинил коллективный Запад в конфликте на Украине во время выступления на 77-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Он напомнил, что НАТО участвовал в нелегитимных войнах против Югославии, Ирака, Ливии и Сирии, а также пытался войти на «исторически восточнославянские и смежные земли». Эти действия, уверен эксперт, и предопределили судьбу первого «Версаля» для «Версаля 2.0». «Поэтому вину за продолжающееся кровопролитие в Украине в полной мере должен нести коллективный Запад», — считает Макей.

По его мнению, конфликта не удалось избежать из-за политики расширения НАТО и отказа Запада сотрудничать и прислушиваться к своим оппонентами. Министр отметил, что Запад не заинтересован в Украине ни как в члене Североатлантического альянса, ни как в члене Евросоюза, а лишь использовал ее в большой игре против России. «Сегодня Украина платит кровью за то, что ее политиканы купились на этот обман и забыли об историческом братстве трех восточнославянских народов: белорусов, русских и украинцев», — сказал Макей.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что Белоруссия активно и повсеместно говорит о конфликте на Украине. «Мы не можем вести себя иначе. Конфликт происходит у нашего порога, и нам очень печально видеть, как братский украинский народ стал жертвой геополитических игр коллективного Запада», — поделился он, указав на необходимость сесть за стол переговоров. Белоруссия, по мнению Макея, должна стать их неотъемлемой частью.

Ранее министр отверг возможность использования ядерного оружия против Украины. Он заявил, что Минск выступает за как можно более быстрое прекращение конфликта.