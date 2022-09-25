Безверхова передумала покидать проект
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Безверхова передумала покидать проект

Безверхова передумала покидать проект
Клавдия Безверхова провела пару дней с мужем и решила вернуться на поляну, передумав уходить с проекта. Своё решение она резко изменила после разговора с мамой — Натальей. Далеко не все ожидали, что после очередных выходных с мужем Клавдия Безверхова все же решит вернуться на Дом-2. Впрочем, своё решение она резко изменила после разговора с Безверховой старшей — Натальей и это довольно интересно.

Видимо, не просто так прошёл слух, что ещё молодая бабушка приняла решение закрутить роман с кем-то из участников Дом-2. При этом, если всё получится, то Наталья даже станет полноправной участницей, но немного в ином формате - «Дом-2. Новая жизнь. Построй свою семью». Безверхова старшая была замужем уже пять раз, но так и не смогла построить семью. Вероятно, в шестой раз, под прицелами камер, на глазах у дочери и внука у неё что-то получится?

А может Клавдия готова лишь остальных обвинять во лжи и фиктивных отношениях, а сама согласна заселиться с любым, только бы подольше задержаться на проекте?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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