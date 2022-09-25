Боец ММА Владимир Минеев получил повестку и готов отправиться в зону СВО
Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев в интервью "Матч ТВ" рассказал, что получил повестку из военкомата, но скрываться от службы не намерен и готов идти в военкомат.
Минеев признался, что его брат погиб в самом начале спецоперации в Гостомеле. Сам боец попадает "под первую категорию" - он десантник, проходил срочную службу и службу по контракту.
Кстати, источники сообщали, что дагестанский боец ММА Мариф Пираев покинул территорию России из-за пришедшей повестки после того, как в стране 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Его заметили на границе с Грузией. 1 октября у Пираева был назначен бой с Шовхалом Чурчаевым.
Ранее стало известно, что сына главы Крыма Сергея Аксенова Олега призвали в рамках частичной мобилизации. Аксенов-младший уже прибыл на территорию воинской части.