Боец ММА Владимир Минеев получил повестку и готов отправиться в зону СВО
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Боец ММА Владимир Минеев получил повестку и готов отправиться в зону СВО

Боец ММА Владимир Минеев получил повестку и готов отправиться в зону СВО

Российский боец смешанного стиля (ММА) Владимир Минеев в интервью "Матч ТВ" рассказал, что получил повестку из военкомата, но скрываться от службы не намерен и готов идти в военкомат.

"Мне повестка пришла, я иду в военкомат на днях. <…> Я один мужчина остался на четыре семьи. Племянники, моя семья, от первого брака дочь, у меня мама одна и бабушка. Но бегать не собираюсь. Беру повестку и иду в военкомат, а там как решит Родина".

Минеев признался, что его брат погиб в самом начале спецоперации в Гостомеле. Сам боец попадает "под первую категорию" - он десантник, проходил срочную службу и службу по контракту.


Кстати, источники сообщали, что дагестанский боец ММА Мариф Пираев покинул территорию России из-за пришедшей повестки после того, как в стране 21 сентября была объявлена частичная мобилизация. Его заметили на границе с Грузией. 1 октября у Пираева был назначен бой с Шовхалом Чурчаевым.

Ранее стало известно, что сына главы Крыма Сергея Аксенова Олега призвали в рамках частичной мобилизации. Аксенов-младший уже прибыл на территорию воинской части.

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По материалам: uposters.ru

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