Быстро и вкусно: как сделать яблочный сок с мякотью на зиму без соковыжималки

Яблочный сок – очень вкусный и полезный напиток, который могут пить взрослые и дети. Многие хозяйки заготавливают его на зиму. В нем большое количество различных витаминов, которые не дают развиваться многим заболеваниям. Читайте далее, как сделать яблочный сок с мякотью на зиму без соковыжималки.

Как сделать яблочный сок с мякотью при помощи блендера

Для того чтобы его приготовить, понадобятся такие ингредиенты:

3 килограмма яблок;

1 литр воды;

400 грамм сахара.

Для его приготовления необходимо:

Приготовление яблочного сока с помощью мясорубки

Яблоки промыть под проточной водой и просушить. Затем их необходимо почистить от семечек и кожуры. Далее стоит взять глубокую кастрюлю, выложить в нее порезанные на дольки плоды. Влить воду и поставить на огонь. После закипания необходимо проварить еще 25 минут. Все ее содержимое стоит перелить в блендер и тщательно взбить. Полученную мякоть необходимо пересыпать в чистую емкость. Далее стоит приготовить сироп. Чтобы его сделать, необходимо развести 400 грамм сахара в таком же количестве воды. После приготовления им нужно залить ранее полученную мякоть. Емкость с почти готовым соком нужно поставить на огонь и закипятить. После этого следует проварить еще около 5 минут, снять с плиты, остудить и повторить процедуру. Теперь полученный сок можно разлить по чистым банкам и закатать крышками.

Этот способ немного легче предыдущего, но понадобится больше яблок, потому что из 10 килограммов плодов получится около 6 литров сока. Чтобы его приготовить, нужно:

Приготовление яблочного сока с помощью терки

Тщательно перемыть все яблоки, порезать их на части, а потом пропустить через мясорубку. С помощью марли необходимо сцедить сок из полученной мякоти в какую-либо глубокую кастрюлю. Затем ее стоит поставить на огонь и нагреть содержимое, но не кипятить. После этого емкость можно снять с огня, а полученный сок перелить в чистые банки и закатать крышками.





Этот способ не подойдет тем, кто хочет приготовить большую порцию сока. Тем не менее если нужно всего 1-2 литра, это отличный вариант.

Тщательно промыть яблоки и почистить их от семечек и кожуры. Затем каждый плод необходимо порезать на 4 части. Взять терку и на самой мелкой стороне натереть все яблоки. Далее стоит использовать глубокую тарелку, накрыв ее куском марли. В нее необходимо вылить ранее полученную мякоть. Далее потребуется сложить марлю в форме мешочка, выдавить из него всю жидкость в другую емкость, а всю густую массу выкинуть. После этого яблочный сок можно перелить в стакан и пить.

Главное помнить, что не стоит использовать металлическую посуду для приготовления сока. В противном случае он потеряет все полезные свойства и напитается различными вредными веществами.