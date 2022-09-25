Certain Affinity назвали свой проект по Halo Infinite «крупнейшим» и «новым для франшизы»

Вадим Карасев





В апреле этого года студия Certain Affinity подтвердила, что работает над неким проектом по Halo Infinite. Ходят слухи, что это Королевская Битва на базе игры, но пока официально разработчики это не подтверждали. Однако, на днях они рассказали в своих социальных сетях некоторые детали об этом проекте по Halo Infinite, сообщив следующее:

Уже более 2 лет мы работаем над Halo Infinite, делая что-то необъявленное. Это что-то большое и новое для франшизы. Это наш крупнейший проект из 3 проектов на данный момент. У нас есть около 100 разработчиков, работающих над этим.

Напомним, ходят слухи, что Certain Affinity также работает над неким шутером по новому IP для Xbox.