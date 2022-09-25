Член ОП Ивановской области: Референдумов могло и не быть, если бы Украина слышала людей

Вадим Карасев

Член Общественной палаты Ивановской области, председатель Ивановского регионального отделения корпуса "За чистые выборы" Дмитрий Тихов рассказал, как Украина сама вынудила народ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пойти на референдумы о присоединении к России.

Эксперт считает, что нынешние референдумы – это то, чего ждали люди с 2014 года.

"Референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, стартовавшие 23 сентября, – событие, которого жители Востока Украины ждали с 2014 года. Изначально никто на этих территориях не собирался менять своё гражданство. Люди хотели жить в спокойной, мирной Украине, где все народы, языки и конфессии живут в мире и согласии. Однако после Майдана и смены режима в Киеве, власти страны под диктовку западных элит начали проводить в отношении восточных регионов политику дерусификации, уничтожения устоев и мировоззрения большинства их жителей", - считает Тихов.

Он указал на то, что бывший президент Петр Порошенко во время своей инаугурации летом 2014 года гарантировал "свободное использование в вашем регионе русского языка". Однако два года спустя он нарушил свое обещание, подписав закон о повышении доли передач и песен на украинском языке в радиовещании, а затем закон о языковых квотах на телевидении.

Вместе с тем, в 2017 году Порошенко подписал закон "Об образовании", устанавливающий украинский в качестве языка образовательного процесса в учебных заведениях. При этом новый закон дал возможность преподавания нескольких предметов на английском и иных языках стран Евросоюза. Венецианская комиссия ООН подвергла критике этот закон. Но правительство Украины продолжило наступление на права своих же русскоговорящих граждан. Также Порошенко проигнорировал и Минские соглашения о мирном урегулировании ситуации в Донбассе.

"Порошенко впоследствии делал заявления и принимал решения, которые полностью противоречили минским документам", - подчеркнул эксперт.

Он считает, что понимание того, что по-настоящему защитить жителей Донбасса, Запорожья и Херсонщины может только Россия с ее военными возможностями, сложилось уже давно. Именно поэтому объявление референдумов о выходе из состава Украины и присоединении к России стало для всех этих людей поистине долгожданным событием.

"Результаты референдумов легко прогнозируемы, настроения общества понятны. Желание войти в состав России высказывают от 80% до 90% жителей регионов, где проходят референдумы. Прогнозируема и реакция Запада, уже объявившего о нелегитимности этих процедур", - считает Тихов.

Он выразил надежду, что референдумы положат начало изменению подхода со стороны украинских военных под руководством командования НАТО. И в конечном итоге приведут к скорейшему прекращению военных действий.