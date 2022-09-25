Член ОП Ивановской области: Референдумов могло и не быть, если бы Украина слышала людей
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Член ОП Ивановской области: Референдумов могло и не быть, если бы Украина слышала людей

Член ОП Ивановской области: Референдумов могло и не быть, если бы Украина слышала людей

Член Общественной палаты Ивановской области, председатель Ивановского регионального отделения корпуса "За чистые выборы" Дмитрий Тихов рассказал, как Украина сама вынудила народ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей пойти на референдумы о присоединении к России.

Эксперт считает, что нынешние референдумы – это то, чего ждали люди с 2014 года.


"Референдумы о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, стартовавшие 23 сентября, – событие, которого жители Востока Украины ждали с 2014 года. Изначально никто на этих территориях не собирался менять своё гражданство. Люди хотели жить в спокойной, мирной Украине, где все народы, языки и конфессии живут в мире и согласии. Однако после Майдана и смены режима в Киеве, власти страны под диктовку западных элит начали проводить в отношении восточных регионов политику дерусификации, уничтожения устоев и мировоззрения большинства их жителей", - считает Тихов.

Он указал на то, что бывший президент Петр Порошенко во время своей инаугурации летом 2014 года гарантировал "свободное использование в вашем регионе русского языка". Однако два года спустя он нарушил свое обещание, подписав закон о повышении доли передач и песен на украинском языке в радиовещании, а затем закон о языковых квотах на телевидении.

Вместе с тем, в 2017 году Порошенко подписал закон "Об образовании", устанавливающий украинский в качестве языка образовательного процесса в учебных заведениях. При этом новый закон дал возможность преподавания нескольких предметов на английском и иных языках стран Евросоюза. Венецианская комиссия ООН подвергла критике этот закон. Но правительство Украины продолжило наступление на права своих же русскоговорящих граждан. Также Порошенко проигнорировал и Минские соглашения о мирном урегулировании ситуации в Донбассе.

"Порошенко впоследствии делал заявления и принимал решения, которые полностью противоречили минским документам", - подчеркнул эксперт.

Он считает, что понимание того, что по-настоящему защитить жителей Донбасса, Запорожья и Херсонщины может только Россия с ее военными возможностями, сложилось уже давно. Именно поэтому объявление референдумов о выходе из состава Украины и присоединении к России стало для всех этих людей поистине долгожданным событием.

"Результаты референдумов легко прогнозируемы, настроения общества понятны. Желание войти в состав России высказывают от 80% до 90% жителей регионов, где проходят референдумы. Прогнозируема и реакция Запада, уже объявившего о нелегитимности этих процедур", - считает Тихов.

Он выразил надежду, что референдумы положат начало изменению подхода со стороны украинских военных под руководством командования НАТО. И в конечном итоге приведут к скорейшему прекращению военных действий.

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По материалам: uposters.ru

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