ЦИК ДНР: Решение на референдуме в республике одобрят, если в его поддержку выскажутся более 50%

Вадим Карасев

Решение на референдуме в Луганской народной республике будет считаться одобренным, если в его поддержку выскажутся 680 385 избирателей, то есть более 50%, сказала глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко. Об этом сообщает ТАСС.

"Вопрос, вынесенный на референдум, считается одобренным, если в его поддержку проголосовало более половины участников референдума, включенных в списки участников референдума. В Луганской народной Республике 1 360 768 участников референдума, которые по состоянию на 23 сентября включены в списки участников референдума. Таким образом, решение на референдуме будет считаться одобренным, если в его поддержку своим голосом, проставленным в бюллетене, выскажутся 680 385 участников референдума", - сказала она.

Кравченко уточнила, что на всей территории ЛНР отмечается высокая явка. На третий день голосования в референдуме приняло участие более 50% участников референдума, добавила глава ЦИК.

Аналогичная ситуация с явкой наблюдается по всем территориям - выше 50%.