День 25 сентября в истории

День машиностроителя.

Учрежден указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1966 года и отмечается в последнее воскресенье сентября.

Машиностроение объединяет множество отраслей: тяжелое машиностроение, и автопром, производство станков и оборудования, а также ядерное машиностроение, пищевое, производство бытовой техники. В структуре промышленного производства страны удельный вес машиностроения составляет около 20% (второе место, после топливно-энергетического комплекса).

Машиностроительный комплекс объединяет порядка 7,5 тысячи крупных и средних, а также около 30 тысяч мелких предприятий и организаций, на которых работает порядка четырех миллионов человек.

Всемирный день фармацевта.

Учрежден советом Международной фармацевтической федерации на Всемирном конгрессе фармации и фармацевтической науки в 2009 году. Дата приурочена к созданию этой организации в 1912 году.

В ряде государств существуют и свои профессиональные праздники фармацевтов. К примеру, в России его отмечают 19 мая, в США — 12 января, в Беларуси — 15 октября.

Международный день глухих.

Он был учрежден по инициативе Всемирной федерации глухих (ВФГ) в 1958 году. Отмечается в последнее воскресенье сентября.

ВФГ, одна из старейших международных организаций людей с ограниченными возможностями, была создана в 1951 году. В настоящее время Федерация объединяет более 130 национальных организаций глухих всего мира. Всероссийское общество глухих стала полноправным членом ВФГ в 1955 года.

По статистике, нарушениями слуха страдает каждый девятый человек на Земле.

Рош ха-Шана.

Иудейский Новый год, один из главных еврейских праздников. Он отмечается в течение двух первых дней месяца тишрей по еврейскому календарю (приходится, как правило, на сентябрь или октябрь).

В этом году праздник начнут отмечать с вечера 25 сентября и закончат - вечером 27.

51 год назад (1971) состоя­лось открытие мемориального комплекса «Брестская кре­пость-герой».

Крепость была заложена по указу императора Николая I в 1836 году для защиты западной границы Российской империи.

Во время Великой Отечественной войны защитники Брестской крепости одними из первых приняли на себя удар немецко-фашистских войск. 45-й пехотной дивизии вермахта, которой оказывали поддержку артиллерия, танки и авиация, противостояли подразделения 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 17-го пограничного отряда и 132-го отдельного батальона войск НКВД. Защитников крепости было всего 3500 человек.

Несмотря на нехватку боеприпасов, продовольствия, воды и медикаментов гарнизон крепости под командованием капитана Ивана Зубачева и полкового комиссара Ефима Фомина в течение недели геройски сдерживал натиск врага. Отдельные очаги сопротивления оставались в Брестской крепости до конца июля и даже до начала августа 1941 года.

В мае 1965 года крепости было присвоено почетное звание «Крепость-Герой». Спустя три года на её территории началось строительство мемориального комплекса. Проект мемориала был создан творческим коллективом под руководством скульптора Александра Кибальникова. Он был торжественно открыт 25 сентября 1971 года.

Архитектурно-скульптурный ансамбль мемориального комплекса включает в себя монумент «Мужество», штык-обелиск, скульптурную композицию «Жажда», площадь Церемониалов, мемориальные плиты с захоронениями погибших, руины и уцелевшие сооружения крепости, а также музей.

77 лет назад (1945) в СССР был совершен рекордный затяжной прыжок из стратосферы.

Прыжок совершил инструктор-испытатель парашютов и катапультных установок НИИ ВВС полковник Василий Романюк. Спортсмен покинул самолёт на высоте 13 тысяч 108,5 метров, пробыв в свободном падении 167 секунд, раскрыл парашют на высоте 1000 метров.

В 1957 году Василий Романюк за испытания парашютной техники и проявленные при этом мужество, отвагу и героизм был удостоен звания Героя Советского Союза. Он стал первым среди парашютистов-испытателей, которому было присвоено это высокое звание.

79 лет назад (1943) от немецко-фашистской оккупации был освобождён Смоленск.

В июле-сентябре 1941 года в Смоленской области шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими войсками. Сражение за Смоленск длились более двух недель, но под напором превосходящих сил противника части советской армии в ночь на 29 июля 1941 года были вынуждены оставить город. В годы оккупации в Смоленске действовало подполье, в котором участвовали свыше 63 тысяч смолян.

В сентябре 1943 года началась Смоленско-Рославльская наступательная операция. Перед войсками Калининского и Западного фронтов была поставлена задача завершить разгром немецко-фашистских войск на смоленском и рославльском направлениях, освободить Смоленск и Рославль и развить наступление на Оршу и Могилёв.

25 сентября 1943 года соединения 31-й и 5-й Армий, форсировав Днепр, освободили Смоленск, а соединения 10-й Армии — Рославль.

В честь освобождения Смоленска в Москве был дан салют 20 артиллерийскими залпами из 244 орудий.

93 года назад (1929) совершил полет первый советский автожир КАСКР-1 «Красный инженер».

Его построили авиаконструкторы Николай Камов и Николай Скржинский.

Винтокрылый летальный аппарат поднял в воздух на Ходынском поле И.В. Михеев. Первый полет автожира продолжался всего 15 секунд. На высоте 2-3 метров он пролетел расстояние 250 метров.

Уже через год инженеры на базе КАСКР-1 построили новый, усовершенствованный, аппарат — КАСКР-2.

259 лет назад (1763) по указу Екатерины II в Москве был открыт Павловский госпиталь (ныне Городская клиническая больница №4).

Это лечебное заведение — одна из первых публичных больниц в России. Она была открыта в честь выздоровления цесаревича Павла, будущего императора Павла I. Осенью 1762 года он вместе со своей матерью Екатериной II прибыл в Москву на коронационные торжества, после которых внезапно заболел. Во время болезни он дал обет после выздоровления устроить в Москве бесплатную лечебницу для бедных.

Больница была открыта в загородном доме генерал-прокурора Александра Глебова, взятого в казну за долги. Она была бесплатной и предназначалась для лечения бедных и неимущих. Финансировалось лечебное заведение из личных средств цесаревича Павла Петровича. После его трагической кончины оно перешло под опеку к его супруге — вдовствующей императрице Марии Федоровны.

Сегодня Городская клиническая больница №4 рассчитана на приём более 600 пациентов. Ежегодно здесь стационарную помощь получают около 30 000 человек, амбулаторную — свыше 60 000.

Национальный день комиксов в США.

Хотя Америка и не является родиной комиксов, но именно здесь этот жанр приобрел огромную популярность и стал неотъемлемой частью массовой культуры.

Первым комиксом считается серия «Путешествие доктора Синтаксиса в поисках живописного» английского карикатуриста и живописца Томаса Роулендсона, которая печаталась в газетах на протяжении почти 10 лет, с 1812 по 1821 год. В 1892 году появился первый американский комикс «Медвежата и тигр» художника Ричарда Оуткаулта.

53 года назад (1969) была создана Организация Исламская конференция (ныне Организация исламского сотрудничества).

Решение о создании второй по величине (после ООН) международной организации, было принято на первой встрече глав государств и правительств мусульманских стран в Рабате (Марокко) 25 сентября 1969 года. Инициаторами её учреждения, в частности, были король Саудовской Аравии Фейсал ибн Абдель Азиз Аль Сауд и король Марокко Хасан II.

Организация Исламская кон­ференция (с 2011 — Организация исламского сотрудничества) была создана для защиты интересов мусульман­ского мира и укрепления международного сотрудничества. В настоящее время она объединяет порядка 60 государств, статус наблюдателей имеют Босния и Герцеговина, Центральноафриканская республика, Россия, Таиланд, Турецкая Республика Северного Кипра, а также ряд организаций (ООН, Лига арабских государств, Африканский союз, Организация экономического сотрудничества, Движение неприсоединения).

204 года назад (1818) была проведена первая в мире операция по переливанию крови от человека к человеку.

Английский акушер Джеймс Бланделл спас жизнь одной из своих пациенток, перелив ей кровь мужа. Много работая над проблемами трансфузиологии, врач также изобрел первые удобные инструменты для взятия и переливания крови.