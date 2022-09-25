Денис Майданов: государство — отдельно, бизнес — отдельно
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Денис Майданов: государство — отдельно, бизнес — отдельно

Денис Майданов: государство — отдельно, бизнес — отдельно

Проблема наполнения медиапространства патриотическим творчеством показывает сейчас себя во всей "красе", считает депутат Госдумы, заслуженный артист России Денис Майданов.

По мнению артиста, складывается впечатление, будто государство — отдельно, а бизнес, то есть российская креативная культура — отдельно. На музыкальных сервисах по-прежнему — в чартах собирающая деньги на нужды ВСУ Светлана Лобода. В радиоэфирах так и не стало больше патриотических песен. А на телевидении сейчас много политики, но мало патриотизма.


Майданов отметил, что отдельные радиостанции все же смогли найти место в эфире для патриотического контента.

"Могу отметить радиостанцию "Шансон", которая позволяет себе крутить патриотические песни, и в целом она поддерживает достаточно патриотичный настрой, за что им честь и хвала. Да, у них подходящий формат. Также "Русская медиагруппа" не раз устраивала концертные выезды своих артистов в Донбасс и на другие освобожденные территории".

Исполнитель также поблагодарил музыкантов, выступающих на Донбассе для бойцов и местных жителей.

"Я сам часто бываю на этих территориях и вижу их работу. Это Александр Скляр ("Ва-банкъ"), Джанго, Юля Чичерина, Юта, Ольга Кормухина, также поддержали эту повестку Иван Демьян ("7Б"), Сергей Галанин, Вадим Самойлов, группа "Зверобой". Группа "25/17" тоже исповедуют патриотическую тематику. Кто-то из этих артистов по старинке крутится на "Нашем Радио", а кого-то вообще не слышно, не берут в эфир. Хотя аудитория этой радиостанции весьма патриотична!" - подчеркнул он.

Майданов добавил, что радиостанции "Авторадио", "Дорожное радио", "Русское радио" в меньшей степени могут позволить себе выпускать патриотические песни из-за формата. Но, по его словам, можно найти выход, сделав, например, какие-то специальные рубрики или выделив какие-то часы или стол заказов.

"Думаю, можно к ним обратиться и сказать — ребят, понимаем, что вы частные компании, но в то же время вы работаете на территории России, и вы должны понимать государственный тренд. Не может существовать отдельно бизнес от идеологии. Наша страна проходит сейчас сложный исторический путь, и, конечно, надо улавливать эту волну, эти чувства, оставаясь вместе со своим государством. Чтобы не было государство – отдельно, бизнес – отдельно", - резюмировал он.

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По материалам: uposters.ru

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